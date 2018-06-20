В "Летнюю библиотеку" Струковского сада передано 1,5 тыс. книг

В Струковском саду в Самаре в рамках благотворительной акции Общественной палаты Самарской области "Новая Орбита Книг" при поддержке Нотариальной палаты региона состоялась торжественная передача 1,5 тыс. экземпляров литературы в "Летнюю библиотеку" парка.

"Мы планируем не ограничиваться сегодняшней акцией и берем на себя обязательство и в дальнейшем пополнять полки "книжного шкафа" Струковского парка, - отметил автор проекта, заместитель председателя Общественной палаты региона Павел Покровский. - Книги можно уносить домой, и, если есть желание, можно взамен приносить книги из личной библиотеки. Как нам кажется, направление буккроссинга в нашем городе нуждается в некоем толчке, который поспособствует его дальнейшему развитию, и Общественная палата дает этот посыл".

"В течение всего лета каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов жителей и гостей города ждут на интерактивных площадках у "книжного шкафа" в Струковском саду", - рассказала директор МБУК Самары "Самарская муниципальная информационно-библиотечная система" Татьяна Гаврилина.

Для взрослых и юных любителей книги на литературной аллее парка будут проводиться различные мастер-классы, конкурсы, литературные викторины.

Инициатива Общественной палаты получила поддержку департамента культуры и молодежной политики администрации Самары. "Книжные шкафы", где литература находится в свободном доступе, можно увидеть также на городской набережной и на бульваре на ул. Стара-Загора.