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Муниципалитеты Экономическая политика

Стартует очередной этап губернаторского проекта "СОдействие"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартует очередной этап губернаторского проекта "СОдействие", направленного на поддержку социально значимых инициатив жителей региона, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

До 1 ноября 2018 г. в администрацию губернатора Самарской области можно подать заявку на участие в конкурсе общественных проектов. Предложения, которые одержат победу, будут реализованы при финансовой поддержке областного бюджета.

Проект "СОдействие" или Государственная региональная программа "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" реализуется в нашем регионе второй год и рассчитана до 2025 года. Она направлена на вовлечение жителей городов и районов в развитие своих территорий, ведь лучше них никто не знает, что именно необходимо скорректировать или исправить в первую очередь.

Идеи по улучшению жизни в городском округе или муниципальном районе могут быть самыми разными: они могут касаться благоустройства дворов, скверов и других территорий, организации водоснабжения, ремонта дорог, сбора отходов, освещения улиц, установки детских площадок, спортивных и культурных объектов и многого другого, что волнует самих жителей.

Выдвигать проекты могут общественные советы, органы МСУ, граждане. Данные инициативы должны пройти общественное обсуждение и получить поддержку большинства. На собраниях граждан рассматриваются не только целесообразность и своевременность предлагаемого проекта, но и определяется объем его финансирования самим населением (физическими и юридическими лицами города или района). Таким образом, стоимость проекта складывается из пожертвований граждан и организаций (не менее 7% от стоимости реализации проекта), средств местного и областного бюджетов.

При этом финансирование проекта из областного бюджета может доходить до 92%. Размеры субсидии варьируются. Так, на муниципальный район может быть выделено до 2 млн руб., на городской округ (за исключением Самары и Тольятти) - до 6 млн руб., на Тольятти предусматривается до 36 млн руб., на Самару - до 69 млн рублей. Количество проектов, которые могут быть заявлены на конкурс и при победе получить финансирование из областного бюджета, не ограничено. Главное условие - в течение одного года предельные суммы финансирования не могут быть выше указанных.

Проекты, прошедшие обсуждение, подаются местными администрациями на конкурс в комиссию, созданную при администрации губернатора Самарской области. После подачи заявки и победы в конкурсе организуется сбор средств на реализацию заявленной инициативы и заключается муниципальный контракт на выполнение работ. Жители контролируют ход работ на всех этапах и участвуют в приемке результата.  

В прошлом году в рамках программы были успешно реализованы 13 проектов. В самых разных уголках губернии были отремонтированы площади (с. Шентала), благоустроены скверы, места массового отдыха и дворовые территории (Кинель, Чапаевск, Красноармейский и Пестравский районы), установлены игровые и спортивные комплексы (Новокуйбышевск, Жигулевск, Октябрьск), решены вопросы водоснабжения (Ставропольский район), отремонтированы дороги (Нефтегорский район), открыты музеи (Самара, Хворостянский район) и оборудованы дома культуры (Красноярский район). Жители сами расставили приоритеты и совместными действиями, в сотрудничестве с властью пришли к реальным результатам.

На 2018 г. в рамках Губернаторского проекта "СОдействие" запланирована реализация уже 82 общественных проектов. Особое, отдельное направление проекта запущено в этом году для жителей сельских и городских поселений. Чтобы получить субсидию в следующем году, им достаточно провести сход граждан, на котором принять решение об участии в проекте "СОдействие" в форме самообложения. При этом, если в поселение входит несколько населенных пунктов, сход может пройти на территории любого из них. В этом случае конкурс не проводится, финансируются все проекты, заявки на которые поданы в администрацию губернатора. Однако стоимость такого проекта не может превышать 23 млн рублей. Финансирование будет идти в пропорции 1:1, то есть к каждому собранному по решению схода 1 руб. прибавится 1 руб. из губернской казны. Контрольные точки для определения размера выделяемых сумм - 28 февраля и 31 октября каждого года. Однако срок подачи заявок по этому направлению не ограничен.

Первые итоги и перспективы нового формата взаимодействия граждан и органов власти будут рассмотрены в ближайшее время. 10 июля 2018 г. в Самаре состоится форум гражданского актива Самарской области "Решаем вместе: СОдействие, Близко, Вместе". Планируется, что в его работе примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, члены правительства региона, активы городов и муниципальных районов губернии.

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