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Финансы Экономика и бизнес

Смогут ли налоговики полностью контролировать операции по счетам физлиц

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Консультант Самара" поясняет: такая информация - всего лишь "утка". Внесение подобных изменений в Кодекс пока не предвидится. Да, действительно, банк обязан предоставить налоговикам сведения о движении денежных средств по счетам физлица, но делается это в исключительных случаях. Да и процедура не самая простая.

Так, запросить банковскую информацию в отношении физлица можно при наличии согласия руководителя УФНС или руководителя (заместителя руководителя) ФНС в случаях проведения налоговых проверок в отношении этого гражданина либо истребования у него документов/информации в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ.

Кроме того, банковские сведения налоговики могут запросить на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства, но только в случаях, которые предусмотрены международными договорами РФ.

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