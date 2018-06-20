Смогут ли налоговики полностью контролировать операции по счетам физлиц

Компания "Консультант Самара" поясняет: такая информация - всего лишь "утка". Внесение подобных изменений в Кодекс пока не предвидится. Да, действительно, банк обязан предоставить налоговикам сведения о движении денежных средств по счетам физлица, но делается это в исключительных случаях. Да и процедура не самая простая.

Так, запросить банковскую информацию в отношении физлица можно при наличии согласия руководителя УФНС или руководителя (заместителя руководителя) ФНС в случаях проведения налоговых проверок в отношении этого гражданина либо истребования у него документов/информации в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ.

Кроме того, банковские сведения налоговики могут запросить на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства, но только в случаях, которые предусмотрены международными договорами РФ.