16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской детской библиотеке стартуют летние чтения Евгений Гришковец встретится с читателями в Самаре В Самаре прошла встреча с внучкой писательницы и мемуаристки Анастасии Цветаевой и внучатой племянницей Марины Цветаевой Писатели Андрей Олех и Леонид Немцев представят Самару на главном книжном фестивале страны "Красная площадь" Главный корпус областной научной библиотеки закроется для читателей на время ЧМ-2018

Литература Культура

В Самаре пройдет встреча с французским писателем Габриэлем Мартиарена

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 602
Версия для печати

В пятницу, 22 июня, Альянс Франсез организует в Образовательном центре Южного города (Николаевский проспект, 50) встречу с французским писателем Габриэлем Мартиарена.

Он родился в Париже в 1981 г. и, получив образование в области литературы, стал уделять особое внимание изучению философии и политических наук. Окончив Французский институт прессы, начал работать журналистом в ежедневных и еженедельных изданиях.

В 2010 г. Габриэль Мартиарена опубликовал роман для юношеской аудитории Pêle-mêle Polly в издательстве LʼEcole des loisirs, а потом отправился в путешествие по Буркина Фасо и Южной Америке (Чили, Перу, Боливии, Аргентине). Вернувшись, занялся телевидением, снимал многочисленные сюжеты для передач на канале М6, а затем в 2015 г. вошел в состав команды, работающей над научной программой "On nʼest pas que des cobayes" ("Мы лишь подопытные кролики"), которую показывают на канале France 5.

Убежденность в необходимости популяризировать знания определяет работу Габриэля Мартиарена как автора и режиссера. В 2017-2018 гг. он становится автором двух документальных фильмов о научно-технических эпопеях авиации и железной дороги Conquérir le ciel ("Победить небо") и Les maîtres du rail ("Хозяева рельсов").

Для участия во встрече нужно зарегистрироваться по телефону (846) 270-85-13.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1