В Самаре пройдет встреча с французским писателем Габриэлем Мартиарена

В пятницу, 22 июня, Альянс Франсез организует в Образовательном центре Южного города (Николаевский проспект, 50) встречу с французским писателем Габриэлем Мартиарена.

Он родился в Париже в 1981 г. и, получив образование в области литературы, стал уделять особое внимание изучению философии и политических наук. Окончив Французский институт прессы, начал работать журналистом в ежедневных и еженедельных изданиях.

В 2010 г. Габриэль Мартиарена опубликовал роман для юношеской аудитории Pêle-mêle Polly в издательстве LʼEcole des loisirs, а потом отправился в путешествие по Буркина Фасо и Южной Америке (Чили, Перу, Боливии, Аргентине). Вернувшись, занялся телевидением, снимал многочисленные сюжеты для передач на канале М6, а затем в 2015 г. вошел в состав команды, работающей над научной программой "On nʼest pas que des cobayes" ("Мы лишь подопытные кролики"), которую показывают на канале France 5.

Убежденность в необходимости популяризировать знания определяет работу Габриэля Мартиарена как автора и режиссера. В 2017-2018 гг. он становится автором двух документальных фильмов о научно-технических эпопеях авиации и железной дороги Conquérir le ciel ("Победить небо") и Les maîtres du rail ("Хозяева рельсов").

Для участия во встрече нужно зарегистрироваться по телефону (846) 270-85-13.