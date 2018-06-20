Бразильский вокалист и гитарист Жоандер Сантос выступит в Самаре

На сцене Самарской филармонии 5 июля пройдет выступление квартета бразильского вокалиста и гитариста Жоандера Сантоса (Joander Santos) - "Один вечер в Рио-де-Жанейро", сообщает пресс-служба филармонии.

Со сцены филармонии будут звучать бразильский джаз, ритмы самбы, лирика босса-новы и авторские композиции в стиле contemporary jazz. Вместе с известным бразильским музыкантом выступят Наталья Скворцова (фортепиано), Артем Баскаков (бас-гитара) и Александр Боженко (барабаны).

Жоандер Сантос родился в религиозной католической семье музыкантов и уже с детства пел в церкви. Также в детстве он начал играть на различных музыкальных инструментах - фортепиано, барабанах, флейте, но выбор остановил на гитаре. После окончания школы Жоандер Сантос поступил в одну из самых престижнейших консерваторий Латинской Америки - Карлос-де-Кампос, где и началась его профессиональная карьера. Параллельно с учебой он работал в различных джазовых коллективах, а также в театральных постановках. Затем Жоандер собрал собственную группу (трио) и выпустил первый альбом. Его коллектив с успехом дебютировал на музыкальном фестивале и получил приглашение выступать на лучших джазовых площадках Бразилии, Латинской Америки, гастролировать в Старом Свете.

В трио Жоандера Сантоса в Бразилии входят саксофонист Paulo Cesar Cardoso и барабанщик Pedro Vercelino. Сегодня это самый известный джазовый коллектив Бразилии, выступающий на всем побережье страны и в лучших клубах Рио-де-Жанейро. Самого Жоандера Сантоса называют самым ревностным последователем Антонио Карлоса Жобима и Жуана Жилберту, которые более полувека назад открыли миру романтичный латиноамериканский джаз. Это музыка возвращает в то время, когда одна из самых узнаваемых композиций - "Девушка из Ипанемы" - разносилась из каждого радиоприемника, а босса-нова превратилась в музыку самых дорогих прибрежных районов Рио-де-Жанейро.

Характерной чертой стиля группы Жоандера Сантоса является комбинация мягкого мужского голоса (пьесы исполняются на португальском и английском), поддерживаемого аккомпанементом гитары, контрабаса, барабанов, а также выразительными соло фортепиано. Помимо традиционной босса-новы, музыканты также исполняют и собственную авторскую музыку в стиле contemporary jazz.

В последние два года бразильский музыкант Жоандер Сантос выступает в России с созданным квинтетом, в состав которого вошли музыканты Наталья Скворцова, Артем Баскаков и Александр Боженко. В Самаре коллектив выступит впервые.