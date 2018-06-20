Бразильский вокалист и гитарист Жоандер Сантос выступит в Самаре

На сцене Самарской филармонии 5 июля пройдет выступление квартета бразильского вокалиста и гитариста Жоандера Сантоса (Joander Santos) - "Один вечер в Рио-де-Жанейро", сообщает пресс-служба филармонии.
Со сцены филармонии будут звучать бразильский джаз, ритмы самбы, лирика босса-новы и авторские композиции в стиле contemporary jazz. Вместе с известным бразильским музыкантом выступят Наталья Скворцова (фортепиано), Артем Баскаков (бас-гитара) и Александр Боженко (барабаны).
Жоандер Сантос родился в религиозной католической семье музыкантов и уже с детства пел в церкви. Также в детстве он начал играть на различных музыкальных инструментах - фортепиано, барабанах, флейте, но выбор остановил на гитаре. После окончания школы Жоандер Сантос поступил в одну из самых престижнейших консерваторий Латинской Америки - Карлос-де-Кампос, где и началась его профессиональная карьера. Параллельно с учебой он работал в различных джазовых коллективах, а также в театральных постановках. Затем Жоандер собрал собственную группу (трио) и выпустил первый альбом. Его коллектив с успехом дебютировал на музыкальном фестивале и получил приглашение выступать на лучших джазовых площадках Бразилии, Латинской Америки, гастролировать в Старом Свете.
В трио Жоандера Сантоса в Бразилии входят саксофонист Paulo Cesar Cardoso и барабанщик Pedro Vercelino. Сегодня это самый известный джазовый коллектив Бразилии, выступающий на всем побережье страны и в лучших клубах Рио-де-Жанейро. Самого Жоандера Сантоса называют самым ревностным последователем Антонио Карлоса Жобима и Жуана Жилберту, которые более полувека назад открыли миру романтичный латиноамериканский джаз. Это музыка возвращает в то время, когда одна из самых узнаваемых композиций - "Девушка из Ипанемы" - разносилась из каждого радиоприемника, а босса-нова превратилась в музыку самых дорогих прибрежных районов Рио-де-Жанейро.
Характерной чертой стиля группы Жоандера Сантоса является комбинация мягкого мужского голоса (пьесы исполняются на португальском и английском), поддерживаемого аккомпанементом гитары, контрабаса, барабанов, а также выразительными соло фортепиано. Помимо традиционной босса-новы, музыканты также исполняют и собственную авторскую музыку в стиле contemporary jazz.
В последние два года бразильский музыкант Жоандер Сантос выступает в России с созданным квинтетом, в состав которого вошли музыканты Наталья Скворцова, Артем Баскаков и Александр Боженко. В Самаре коллектив выступит впервые.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!