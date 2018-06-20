На Безымянке появится свой театр

В новом сезоне на площадке Дворца творчества им. Литвинова начнет работу Молодежный драматический театр, в репертуаре которого уже 12 готовых спектаклей.
Для Самарской области новый театр станет пятнадцатым по счету. Это много или мало? Если взять, к примеру, равный по населению Екатеринбург, то там работают 24 театра разного подчинения, в целом же по Свердловской области - 35 театров. В Самаре театров немного, их можно пересчитать по пальцам, и все они сосредоточены в исторической части города. Домом для Молодежного станет бывший кинотеатр "Россия" на улице Чернореченской, но случится это лишь года через два: здание требует серьезной реконструкции. А пока театр приютит у себя Дворец творчества им. Литвинова. В его распоряжении два здания - ДК на площадки Кирова и ДК "Нефтяник" в Куйбышевском районе. В любом случае это те территории Самары, в которых еще не живал стационарный профессиональный театр.
Молодежный драматический театр начнет свою деятельность с 15 августа - в этот день артистов ожидает первый сбор труппы. В сентябре театр откроет свои двери для зрителя. А пока 20 июня в здании Публичной библиотеки прошло первое организационное собрание, на котором представитель отдела кадров перечислила список документов, необходимых для приема - СНИЛС, ИНН, паспорт… так просто, буднично, даже скучно. Хотя на самом деле момент исторический, судьбоносный, если учесть, что все будущие актеры только вчера (не фигурально выражаясь, а реально вчера) - накануне собрания сдали последние экзамены. В состав нового театра полностью вошел выпускной курс Ирины Сидоренко - завкафедрой актерского искусства Самарского института культуры.
"Такие примеры, когда под курс института открывается театр, существуют, - говорит председатель самарского отделения СТД Владимир Гальченко, - но все это столичные примеры и их не так много. В Москве за всю историю было открыто только пять таких театров, в Петербурге - один. Среди региональных мы - первые. Мы сделали это и надеемся, что с нас будут брать пример другие регионы".
Новый театр начинается не с нуля. Художественный руководитель Ирина Сидоренко, главный режиссер театра Александр Мальцев и актеры входят в свой театр с готовым репертуаром. Сегодня это 12 "одетых, обутых", с готовыми декорациями и костюмами спектаклей. Многие самарские зрители наверняка видели эти постановки в Учебном театре Самарского института культуры. Это мюзикл "Кентервильский призрак" по мотивам рассказа Оскара Уайльда, это "Безрукий из Спокана" по Мартину МакДонаху. Как рассказала Ирина Сидоренко, спектакль уже приглашен в Пермь на международный фестиваль Мартина МакДонаха.
Спектакль на военную тему "Помним о ставших легендою днях…" приглашен в Будапешт, поездку планируют на май 2019 года. Другой спектакль курса и одновременно нового молодежного театра "Марьино поле" по пьесе Олега Богаева уже показывался на театральном фестивале TeArT в Челябинске, где стал обладателем Гран-при. Со спектаклем "Пластические мистерии" по поэме Лермонтова "Демон" курс Ирины Сидоренко объездил несколько городов, спектакль был показан в Москве, в Копенгагене (Дания) и в Будапеште (Венгрия). Присутствуют в репертуаре театра и детские постановки, например, спектакль "Детские секреты" по стихам самарской писательницы Светланы Егоровой уже совсем скоро отправится на международный фестиваль в Евпаторию.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!