На Безымянке появится свой театр

В новом сезоне на площадке Дворца творчества им. Литвинова начнет работу Молодежный драматический театр, в репертуаре которого уже 12 готовых спектаклей.

Для Самарской области новый театр станет пятнадцатым по счету. Это много или мало? Если взять, к примеру, равный по населению Екатеринбург, то там работают 24 театра разного подчинения, в целом же по Свердловской области - 35 театров. В Самаре театров немного, их можно пересчитать по пальцам, и все они сосредоточены в исторической части города. Домом для Молодежного станет бывший кинотеатр "Россия" на улице Чернореченской, но случится это лишь года через два: здание требует серьезной реконструкции. А пока театр приютит у себя Дворец творчества им. Литвинова. В его распоряжении два здания - ДК на площадки Кирова и ДК "Нефтяник" в Куйбышевском районе. В любом случае это те территории Самары, в которых еще не живал стационарный профессиональный театр.

Молодежный драматический театр начнет свою деятельность с 15 августа - в этот день артистов ожидает первый сбор труппы. В сентябре театр откроет свои двери для зрителя. А пока 20 июня в здании Публичной библиотеки прошло первое организационное собрание, на котором представитель отдела кадров перечислила список документов, необходимых для приема - СНИЛС, ИНН, паспорт… так просто, буднично, даже скучно. Хотя на самом деле момент исторический, судьбоносный, если учесть, что все будущие актеры только вчера (не фигурально выражаясь, а реально вчера) - накануне собрания сдали последние экзамены. В состав нового театра полностью вошел выпускной курс Ирины Сидоренко - завкафедрой актерского искусства Самарского института культуры.

"Такие примеры, когда под курс института открывается театр, существуют, - говорит председатель самарского отделения СТД Владимир Гальченко, - но все это столичные примеры и их не так много. В Москве за всю историю было открыто только пять таких театров, в Петербурге - один. Среди региональных мы - первые. Мы сделали это и надеемся, что с нас будут брать пример другие регионы".

Новый театр начинается не с нуля. Художественный руководитель Ирина Сидоренко, главный режиссер театра Александр Мальцев и актеры входят в свой театр с готовым репертуаром. Сегодня это 12 "одетых, обутых", с готовыми декорациями и костюмами спектаклей. Многие самарские зрители наверняка видели эти постановки в Учебном театре Самарского института культуры. Это мюзикл "Кентервильский призрак" по мотивам рассказа Оскара Уайльда, это "Безрукий из Спокана" по Мартину МакДонаху. Как рассказала Ирина Сидоренко, спектакль уже приглашен в Пермь на международный фестиваль Мартина МакДонаха.

Спектакль на военную тему "Помним о ставших легендою днях…" приглашен в Будапешт, поездку планируют на май 2019 года. Другой спектакль курса и одновременно нового молодежного театра "Марьино поле" по пьесе Олега Богаева уже показывался на театральном фестивале TeArT в Челябинске, где стал обладателем Гран-при. Со спектаклем "Пластические мистерии" по поэме Лермонтова "Демон" курс Ирины Сидоренко объездил несколько городов, спектакль был показан в Москве, в Копенгагене (Дания) и в Будапеште (Венгрия). Присутствуют в репертуаре театра и детские постановки, например, спектакль "Детские секреты" по стихам самарской писательницы Светланы Егоровой уже совсем скоро отправится на международный фестиваль в Евпаторию.