Результаты торгов девятилетней давности по продаже 10 судов Волготанкера признаны недействительными

В середине июня Арбитражный суд Москвы признал 10 договоров купли-продажи водного транспорта, заключенных в 2009 г. между Волготанкером в лице действующего тогда конкурсного управляющего Александра Волжанина и ООО Многопрофильная фирма "Консалтсервис", недействительными, пишет КоммерсантЪ.

Речь идет о продаже судов "Бельская‑67", "Шлюзовой‑47", "НПС‑01", "НПС‑120", "НПС‑126", "Пародатель‑3" и т.д. Предложенная Консалтсервисом цена составила 11,6 млн рублей.

После заключения договоров новый владелец передал суда в аренду дочерней компании Волготанкера ЗАО СК "БашВолготанкер". Позже, в 2013 г., Консалтсервис продал шесть судов в ООО "Речстандарт", которое также передало их во временное пользование БашВолготанкеру. Как сказано в материалах дела на сайте суда, арендная плата дочки Волготанкера Консалтсервису за 2009-2017 гг. составила почти 249,6 млн руб., Речстандарту за 2013-2017 гг. - 233,3 млн рублей. Задолженность ВТ перед кредиторами погашалась в основном как раз за счет сдачи находящихся в собственности судов компании в аренду БашВолготанкеру. При сдаче в аренду проданных с торгов 10 судов Волготанкер за период с 2009 по 2017 гг. мог бы получить дивиденды в размере более 400 млн рублей. Также выяснилось, что Многопрофильная фирма "Консалтсервис" и Речстандарт предлагали БашВТ купить 14 судов (в том числе 10 спорных судов) за 150 млн рублей.

Как поясняют юристы, выведенные ценные активы теперь вернут ВТ, который вправе как сдать их в аренду, так и повторно продать с торгов. "Недобросовестность схемы тут очевидна. Смысл прост - за минимальные деньги продать ценный актив подконтрольной компании и продолжить его использовать, в то время как кредиторы терпеливо будут ждать в очереди в банкротном процессе. Покупатель - несомненно, подставное лицо, действовавшее совместно с управляющим в интересах лиц, ранее контролировавших должника. Ничем иным невозможно объяснить такой переход права собственности при фактическом сохранении договоров аренды", - говорит партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.

Юрист подчеркнул, что Волготанкер вправе требовать недополученную арендную плату в размере 400 млн руб. как с бывшего арбитражного управляющего, так и с покупателя на торгах.

"Суд признал, что все они действовали умышленно и недобросовестно, а это открывает возможность для взыскания причиненных таким поведением убытков", - сказал Дмитрий Клеточкин.

Как заметил управляющий партнер юридической компании НАФКО-Консультанты Павел Иккерт, данный спор далеко не однозначен, поскольку управляющим был серьезно пропущен срок исковой давности, которая составляет три года. Юрист считает, что решение суда по этой причине может быть оспорено в вышестоящих инстанциях.