16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Весна" выпустила к ЧМ-2018 сувенирное мыло "Жигулевское" с хмелем и солодом "Волготанкер" распродал все имущество Во всех налоговых инспекциях Самарской области пройдет прием граждан по вопросам применения онлайн-касс Самарский "Союз-2.1б" в конце года запустит новый спутник для Египта "Самаратранснефть-терминал" допустил техдефолт по выплате облигаций на 426,2 млн рублей

Экономика и бизнес

Результаты торгов девятилетней давности по продаже 10 судов Волготанкера признаны недействительными

МОСКВА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ
Читали: 853
Версия для печати

В середине июня Арбитражный суд Москвы признал 10 договоров купли-продажи водного транспорта, заключенных в 2009 г. между Волготанкером в лице действующего тогда конкурсного управляющего Александра Волжанина и ООО Многопрофильная фирма "Консалтсервис", недействительными, пишет КоммерсантЪ.

Результаты торгов девятилетней давности по продаже 10 судов Волготанкера признаны недействительными Результаты торгов девятилетней давности по продаже 10 судов Волготанкера признаны недействительными
Фото: wikimedia.org

Речь идет о продаже судов "Бельская‑67", "Шлюзовой‑47", "НПС‑01", "НПС‑120", "НПС‑126", "Пародатель‑3" и т.д. Предложенная Консалтсервисом цена составила 11,6 млн рублей.

После заключения договоров новый владелец передал суда в аренду дочерней компании Волготанкера ЗАО СК "БашВолготанкер". Позже, в 2013 г., Консалтсервис продал шесть судов в ООО "Речстандарт", которое также передало их во временное пользование БашВолготанкеру. Как сказано в материалах дела на сайте суда, арендная плата дочки Волготанкера Консалтсервису за 2009-2017 гг. составила почти 249,6 млн руб., Речстандарту за 2013-2017 гг. - 233,3 млн рублей. Задолженность ВТ перед кредиторами погашалась в основном как раз за счет сдачи находящихся в собственности судов компании в аренду БашВолготанкеру. При сдаче в аренду проданных с торгов 10 судов Волготанкер за период с 2009 по 2017 гг. мог бы получить дивиденды в размере более 400 млн рублей. Также выяснилось, что Многопрофильная фирма "Консалтсервис" и Речстандарт предлагали БашВТ купить 14 судов (в том числе 10 спорных судов) за 150 млн рублей.

Как поясняют юристы, выведенные ценные активы теперь вернут ВТ, который вправе как сдать их в аренду, так и повторно продать с торгов. "Недобросовестность схемы тут очевидна. Смысл прост - за минимальные деньги продать ценный актив подконтрольной компании и продолжить его использовать, в то время как кредиторы терпеливо будут ждать в очереди в банкротном процессе. Покупатель - несомненно, подставное лицо, действовавшее совместно с управляющим в интересах лиц, ранее контролировавших должника. Ничем иным невозможно объяснить такой переход права собственности при фактическом сохранении договоров аренды", - говорит партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.

Юрист подчеркнул, что Волготанкер вправе требовать недополученную арендную плату в размере 400 млн руб. как с бывшего арбитражного управляющего, так и с покупателя на торгах.

"Суд признал, что все они действовали умышленно и недобросовестно, а это открывает возможность для взыскания причиненных таким поведением убытков", - сказал Дмитрий Клеточкин.

Как заметил управляющий партнер юридической компании НАФКО-Консультанты Павел Иккерт, данный спор далеко не однозначен, поскольку управляющим был серьезно пропущен срок исковой давности, которая составляет три года. Юрист считает, что решение суда по этой причине может быть оспорено в вышестоящих инстанциях.

ТЭК&Химия №9

АПК&Пищепром №14

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Сергей Пушкин 13 мая 2018 05:18 Собственники ТЦ "Империя" планируют заключить мировое соглашение

Не так все просто , не так.

Фото на сайте

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе

ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1