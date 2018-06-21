"Жигулевское пиво" добилось регистрации права собственности на здания завода в центре Самары

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования АО "Жигулевское пиво", признав недействительным отказ регионального управления Росреестра в регистрации права собственности на земельный участок и одиннадцать зданий, расположенных на территории пивзавода, сообщает interfax-russia.ru.

Согласно материалам дела, 19 июня суд обязал управление Росреестра по Самарской области зарегистрировать переход права собственности "Жигулевского пива" на объекты недвижимого имущества: земельный участок и одиннадцать зданий, расположенных на Волжском проспекте, 4 в Самаре.

Напомним, АО "Жигулевское пиво" контролируется Юрием Сапруновым. В 1992 г. "Жигулевское пиво" приватизировали, но в собственность компании перешли не все активы предприятия. Комплекс недвижимости на Волжском проспекте, №№ 4 и 5/2 и занимаемые им земельные участки остались в государственной собственности, поскольку относятся к объектам культурного наследия. В результате "Жигулевское пиво" арендовало у Росимущества занимаемую заводскими объектами недвижимость.

В 2011 г. пивзавод сообщил Росимуществу о своей готовности выкупить здания в собственность. Речь шла об 11 зданиях общей площадью свыше 22 тыс. кв. м и трех нежилых помещениях (около 1,9 тыс. кв. м) на Волжском проспекте, 4, а также о трех зданиях площадью порядка 7,7 тыс. кв. м и нежилом помещении размером 785,6 кв. м на Волжском проспекте, 5/2.

Однако Росимущество отказало предприятию в продаже указанных объектов недвижимости, что стало причиной судебных разбирательств. Во всех трех инстанциях арбитража "Жигулевскому пиву" удалось доказать свое право на выкуп активов.

Затем последовали разбирательства относительно цены выкупа. В связи с этим в 2015 г. обществу вновь пришлось обращаться в суд с требованием о разрешении разногласий. В декабре 2016 г. суд постановил продать "Жигулевскому пиву" объекты за 310,4 млн рублей. Это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях, а 22 ноября 2017 г. Верховный Суд не нашел оснований для рассмотрения жалобы ФАУГИ.

По данным Волга Ньюс, причиной отказа в регистрации права собственности могло стать наличие прав третьих лиц на помещения в спорных зданиях.