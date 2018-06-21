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Экономика и бизнес

Кто вправе пойти в отпуск без обязательной полугодовой отработки

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Консультант Самара" напоминает: по общему правилу, право на ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы возникает у нового работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы. По договоренности сторон работник может пойти в отпуск и раньше этого срока.

Однако есть категории работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск без полугодовой отработки, если они обратятся к нему с заявлением. К таким работникам относятся:

  • женщины - перед началом отпуска по беременности и родам или непосредственно после него. Основанием послужат медсправка, подтверждающая беременность, и листок нетрудоспособности по беременности и родам;
  • несовершеннолетние;
  • работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев. Подтверждением их права на отпуск будет решение суда об усыновлении;
  • мужчины, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам. Работник должен предъявить справку с места работы супруги о том, что она находится в отпуске по беременности и родам, и свидетельство о браке;
  • работники-совместители - на период отпуска по основному месту работы. Основанием послужат справка или выписка из графика отпусков с основной работы.

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