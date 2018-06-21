Избирком Самарской области проведет довыборы депутата от региона в Госдуму

В четверг, 21 июня, состоялось второе заседание избирательной комиссии Самарской области по выборам губернатора региона и одновременно первое заседание избиркома как окружной избирательной комиссии по довыборам депутата Государственной думы от Самарской области по 158 избирательному округу.
В качестве ОИК облизбирком определил регламент и график работы. Как государственный орган Самарского региона избирком под председательством Вадима Михеева принял несколько решений.
Был утвержден комплекс мер по информированию жителей региона о предстоящих 9 сентября выборах губернатора. Избирком планирует размещать соответствующие баннеры в Интернете, готовить информационные ролики, адресно информировать население.
Также на заседании были подведены итоги творческого конкурса по выбору слогана предстоящих выборов. Жители региона предложили массу вариантов, например, "Честные, прозрачные, твои" или "Время действовать, время выбирать". Конкурсной комиссии в составе избиркома понравилось несколько вариантов, которые будут использованы при создании итогового варианта слогана.
Также избирком утвердил изменения в списке политических партий, которые могут выдвигать своих кандидатов на выборы губернатора без сбора подписей в их поддержку. В этом списке было восемь партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская платформа", "Коммунистическая партия коммунисты России", "Партия Мира и Единства" и "Партия Роста". Партию "Мир и Единство" из списка исключили в связи с ликвидацией ее регионального отделения.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...