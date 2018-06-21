Избирком Самарской области проведет довыборы депутата от региона в Госдуму

В четверг, 21 июня, состоялось второе заседание избирательной комиссии Самарской области по выборам губернатора региона и одновременно первое заседание избиркома как окружной избирательной комиссии по довыборам депутата Государственной думы от Самарской области по 158 избирательному округу.

В качестве ОИК облизбирком определил регламент и график работы. Как государственный орган Самарского региона избирком под председательством Вадима Михеева принял несколько решений.

Был утвержден комплекс мер по информированию жителей региона о предстоящих 9 сентября выборах губернатора. Избирком планирует размещать соответствующие баннеры в Интернете, готовить информационные ролики, адресно информировать население.

Также на заседании были подведены итоги творческого конкурса по выбору слогана предстоящих выборов. Жители региона предложили массу вариантов, например, "Честные, прозрачные, твои" или "Время действовать, время выбирать". Конкурсной комиссии в составе избиркома понравилось несколько вариантов, которые будут использованы при создании итогового варианта слогана.

Также избирком утвердил изменения в списке политических партий, которые могут выдвигать своих кандидатов на выборы губернатора без сбора подписей в их поддержку. В этом списке было восемь партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская платформа", "Коммунистическая партия коммунисты России", "Партия Мира и Единства" и "Партия Роста". Партию "Мир и Единство" из списка исключили в связи с ликвидацией ее регионального отделения.