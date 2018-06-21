"Самаратранснефть-терминал" допустил техдефолт по выплате облигаций на 426,2 млн рублей

ООО "Самаратранснефть-терминал" допустило техдефолт по выплате 4-го купона облигаций 1-й серии, не выплатив 426,15 млн рублей, пишет rusbonds.ru.

В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

Выпуск сроком обращения 5 лет и объемом 5 млрд руб. был размещен в июне 2016 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 17% годовых. Объявлена оферта с исполнением 26 июня 2019 года.

Как сообщалось, 21 мая компания отозвала иск о собственном банкротстве, ранее поданный в Арбитражный суд Самарской области.

В обращении также находятся четыре биржевых выпуска компании на 8,98 млрд рублей и два выпуска классических облигаций на 5 млрд рублей.

Кроме того, "Московская биржа" 4 апреля 2018 г. зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.