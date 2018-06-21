"Самаратранснефть-терминал" допустил техдефолт по выплате облигаций на 426,2 млн рублей

ООО "Самаратранснефть-терминал" допустило техдефолт по выплате 4-го купона облигаций 1-й серии, не выплатив 426,15 млн рублей, пишет rusbonds.ru.
В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".
Выпуск сроком обращения 5 лет и объемом 5 млрд руб. был размещен в июне 2016 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 17% годовых. Объявлена оферта с исполнением 26 июня 2019 года.
Как сообщалось, 21 мая компания отозвала иск о собственном банкротстве, ранее поданный в Арбитражный суд Самарской области.
В обращении также находятся четыре биржевых выпуска компании на 8,98 млрд рублей и два выпуска классических облигаций на 5 млрд рублей.
Кроме того, "Московская биржа" 4 апреля 2018 г. зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Самаратранснефть-терминал" - это нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, который является основным производственным активом ГК "Петронефть", принадлежащей Роману Трушеву. НПЗ введен в промышленную эксплуатацию в 2014 году, он представляет собой нефтеперерабатывающий и нефтеналивной комплекс.
В ГК "Петронефть" также входят "Самаратранснефть", ООО "Самаранефть-сервис", ООО "Петронефтегаздобыча", ООО "ПСК "НефтеГазСтрой" и Самарский НПЗ.