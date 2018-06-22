На Фестивале болельщиков FIFA выступят солисты Большого театра

В пятницу, 22 июня, программа Фестиваля болельщиков FIFA на площади им. Куйбышева стартует в 14:00. На сцене выступят инструментальное трио "Дива" и певица Александра Байдачная.

На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фан-феста развлекут музыкальной программой. В 16:00 начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Бразилии и Коста-Рики. С 18:00 - программа с участием оперных солистов Алексея Неклюдова (Большой театр), Полины Шамаевой ("Новая опера"), Константина Шушакова (Большой театр) и лауреата "Грэмми" Екатерины Лехиной.

В 19:00 стартует игра Нигерия - Исландия. Команды выйдут на поле в Волгограде. С 21:00 - выступление ВИА "Синяя птица".

В 22:00 начнется трансляция из Калининграда, где сразятся сборные Сербии и Швейцарии. После матча с 23:50 - часовой диджей-сет.