На Фестивале болельщиков FIFA выступят солисты Большого театра

В пятницу, 22 июня, программа Фестиваля болельщиков FIFA на площади им. Куйбышева стартует в 14:00. На сцене выступят инструментальное трио "Дива" и певица Александра Байдачная.
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фан-феста развлекут музыкальной программой. В 16:00 начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Бразилии и Коста-Рики. С 18:00 - программа с участием оперных солистов Алексея Неклюдова (Большой театр), Полины Шамаевой ("Новая опера"), Константина Шушакова (Большой театр) и лауреата "Грэмми" Екатерины Лехиной.
В 19:00 стартует игра Нигерия - Исландия. Команды выйдут на поле в Волгограде. С 21:00 - выступление ВИА "Синяя птица".
В 22:00 начнется трансляция из Калининграда, где сразятся сборные Сербии и Швейцарии. После матча с 23:50 - часовой диджей-сет.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!