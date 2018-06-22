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Финансы Экономика и бизнес

Во всех налоговых инспекциях Самарской области пройдет прием граждан по вопросам применения онлайн-касс

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 июня 2018 года, предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области в режиме "рабочей субботы".

До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 10 дней. У предпринимателей есть еще возможность успеть в установленный законодательством срок - до 1 июля 2018 года - перейти в режим "торговли в цифре": зарегистрировать современные онлайн-кассы и заявить налоговый вычет до 18 тысяч рублей при условии регистрации ККТ до 30 июня 2018 года включительно.

Завтра (в субботу), 23 июня 2018 года, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях введен дополнительный день приема граждан по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ.

С 10:00 до 15:00 специалисты налоговых инспекций готовы ответить на вопросы представителей предпринимательского сообщества, в "Открытых классах по ККТ" расскажут об особенностях работы с современным кассовым оборудованием и регистрации с помощью электронного сервиса, разъяснят порядок предоставления налогового вычета в размере до 18 тысяч рублей как компенсации затрат на приобретение ККТ нового поколения, и, что самое важное, будет предоставлена возможность зарегистрировать ККТ.

Необходимо напомнить, что с 1 июля 2018 года применять контрольно-кассовую технику будут обязаны организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников, на ЕНВД и патенте в сфере торговли и общепита, а также организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом.

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