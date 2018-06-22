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В Самаре планируется разместить Шестой кассационный суд общей юрисдикции

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В недостроенном здании на площади Урицкого в Самаре планируется разместить Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщили в пресс-службе министерства строительства региона.

Фото: Екатерина Борисенкова

Напомним, изначально в этом зданий высотой в 21 этаж планировалось разместить региональные министерства. Однако с 2013 г. стройка была остановлена. В строительство было вложено около 1 млрд рублей.

О возможных планах по размещению в недострое на площади Урицкого кассационного суда в мае 2018 г. заявил врио министра строительства региона Александр Баландин. Но тогда пояснялось, что пока документы не подписаны, и какой-либо конкретики не сообщалось.

Однако, как теперь пояснили в пресс-службе регионального минстроя, речь идет шестом кассационном суде общей юрисдикции. Его создание предусматривается проектом федерального конституционного закона "О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции", инициатором которого выступил Верховный суд РФ.

В феврале 2018 г. Госдума РФ утвердила данный законопроект в первом чтении. Законопроект предусматривает создание в России пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции - по аналогии с арбитражной моделью.

Согласно законопроекту, Шестой кассационный суд общей юрисдикции будет пересматривать акты, принятые судами Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей, а также Приволжского окружного военного суда и гарнизонных военных судов. Правда, согласно законопроекту, Шестой кассационный суд планировалось разместить в Казани.

Как поясняют в минстрое, функции государственного заказчика по объекту завершению строительных работ в здании на площади Урицкого выполняет ГКУ СО "Управление капитального строительства".

"По состоянию на текущую дату начаты подготовительные работы по проведению комплексного инженерно-технического обследования, включающего в себя подробную аналитику существующего состояния здания, с учетом его использования при будущей эксплуатации, а также проводятся подготовительные работы для начала выполнения комплекса инженерных изысканий", - сообщили в пресс-службе министерства, добавив, что параллельно с этим ведется работа по оценке прилегающей территории на предмет возможности размещения на ней паркинга или открытой парковки для автотранспорта судейского аппарата.

В областном бюджете на 2018 г. и плановый период 2019-20 гг. предусмотрено 60,5 млн руб. на выполнение работ по обследованию и корректировке проектно-сметной документации объекта на площади Урицкого. Завершить их планируется в декабре текущего года.

Документ, по данным минстроя, включает в себя разработку проекта здания, инженерной инфраструктуры наружных сетей, а также благоустройство территории в границах участка.

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