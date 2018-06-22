Ученые СГЭУ выступили модераторами обсуждений планов развития Большеглушицкого района

Как достичь образа желаемого будущего житницы Самарской области, как часто называют этот район, приехали обсудить представители министерств, правительства, депутаты Самарской губернской думы, а также активные жители района, местное бизнес-сообщество, органы местного самоуправления.

В своем приветственном слове врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил: главой региона поставлена задача — при формировании и обосновании различных объектов, составляющих государственные программы, соотносить их со стратегиями муниципальных образований. Он обратил внимание присутствующих, что в майском указе президента РФ обозначено 12 национальных проектов, тогда как ранее было только четыре: "Сегодня формируется новая парадигма развития страны. Мы уже не можем позволить себе жить одним днем, мы должны понимать, к чему стремимся. Подобные стратегии — это общественный документ. Его необходимо широко обсуждать во всех поселениях района".

Есть пять общепризнанных индикаторов благополучия, отметила директор научно-исследовательского института регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова (это экология, экономика, доступный транспорт, социальная сфера, местная специфика): "Какими бы ни были тренды, умелое использование своих преимуществ, развитие сильных сторон поможет создать мультипликативный эффект местной экономики".

Жители района совместно с представителями исполнительных органов власти области и муниципалитетов обсудили миссию района, первостепенные задачи для решения, планы мероприятий, которые могли бы наполнить уникальными смыслами образ будущего муниципального района Большеглушицкий.

Так, на секции "Комфортная среда проживания" под модераторством Евгении Репиной, к.э.н, доцента кафедры математической статистики и эконометрики СГЭУ, после долгих обсуждений миссию они определили как район социально-экономического благополучия, а цель — создание благоприятного инвестиционного климата.

На направлении обсуждения "Человеческий капитал" с помощью Натальи Лазаревой, к.м.н, профессора кафедры экономики и безопасности жизнедеятельности СГЭУ, дошли до более прикладных задач: улучшение качества питьевой воды, реконструкции НФС, преобразование системы ЖКХ.

Участники направления "Экономика будущего" при модераторстве Натальи Полянсковой долго говорили о проблемах района, возможных вариантах их решений. В итоге предложили развивать на территории района проекты "умного" сельского хозяйства, продумать варианты развития сельхозкооперации, "зеленый" туризм.

Как заметила участник одной из секции обсуждения, местный предприниматель Татьяна Некипелова: "Удивительно, но по ключевым понятиям все жители района были единодушны, даже не ожидала, что состоится такое полезное, конструктивное обсуждение".

Подводя итоги сессии, Наталья Полянскова отметила, что пять часов обсуждений — это лишь небольшая толика того, что предстоит масштабировать, интегрировать при формировании документа, собственной уникальной стратегии развития.

Кроме того, ученые СГЭУ выступили модераторами муниципальных стратегических сессий по формированию желаемого образа будущего в Шигонском, Челновершинском районах. На следующей неделе предстоит работа еще в ряде муниципальных образований.