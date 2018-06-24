Пострадавший при падении с палубы на теплоходе в Самаре пенсионер прооперирован и находится в реанимации

В субботу, 23 июня, пострадавший при падении с палубы на теплоходе "Афанасий Никитин" 84-летний пенсионер прооперирован и сейчас находится в реанимации, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Напомним, что теплоход следовал рейсом "Нижний Новгород-Москва-Нижний Новгород". Примерно в 15:20, когда он был пришвартован к пятому причалу самарского речного вокзала, с его третьей палубы на центральный проход главной палубы упал 84-летний мужчина. Пострадавший получил травму головы и был доставлен в больницу им. Пирогова. Вместе с ним в стационаре осталась его супруга. А теплоход ушел по маршруту.

Как пояснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, у мужчины была обширная гематома. Сейчас он прооперирован и находится в отделении реанимации.

По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.