Пострадавший при падении с палубы на теплоходе в Самаре пенсионер прооперирован и находится в реанимации

В субботу, 23 июня, пострадавший при падении с палубы на теплоходе "Афанасий Никитин" 84-летний пенсионер прооперирован и сейчас находится в реанимации, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Напомним, что теплоход следовал рейсом "Нижний Новгород-Москва-Нижний Новгород". Примерно в 15:20, когда он был пришвартован к пятому причалу самарского речного вокзала, с его третьей палубы на центральный проход главной палубы упал 84-летний мужчина. Пострадавший получил травму головы и был доставлен в больницу им. Пирогова. Вместе с ним в стационаре осталась его супруга. А теплоход ушел по маршруту.
Как пояснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, у мужчины была обширная гематома. Сейчас он прооперирован и находится в отделении реанимации.
По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.