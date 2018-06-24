Сборная Уругвая прилетела в Самару

Утром в воскресенье, 24 июня, в аэропорту Курумоч совершил посадку самолет со сборной Уругвая на борту. О прилете в Самару "селесте" сообщают на своей официальной странице в Twitter.
"Наша делегация прибыла в аэропорт Самары и направляется в отель. В 17:00 Оскар Табарес и футболисты примут участие в официальной пресс-конференции на "Самара Арене". Через полчаса Уругвай будет тренироваться в последний раз перед встречей с России", - написали уругвайцы около полудня.
Напомним, соперники уругвайцев - сборная России, прибыли в Самару накануне. Футболисты поселились в отеле "Ренессанс".
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?