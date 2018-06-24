Сборная Уругвая прилетела в Самару

Утром в воскресенье, 24 июня, в аэропорту Курумоч совершил посадку самолет со сборной Уругвая на борту. О прилете в Самару "селесте" сообщают на своей официальной странице в Twitter.

"Наша делегация прибыла в аэропорт Самары и направляется в отель. В 17:00 Оскар Табарес и футболисты примут участие в официальной пресс-конференции на "Самара Арене". Через полчаса Уругвай будет тренироваться в последний раз перед встречей с России", - написали уругвайцы около полудня. Напомним, соперники уругвайцев - сборная России, прибыли в Самару накануне. Футболисты поселились в отеле "Ренессанс".