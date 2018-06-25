Пятилетняя девочка, которую скинули с балкона в Самаре, до сих пор в реанимации

Множественные травмы и переломы получила пятилетняя девочка, которую избила и сбросила с балкона, расположенного на третьем этаже дома №19 в 11-м квартале пос. Мехзавод, 69-летняя пенсионерка, сообщает progorodsamara.ru.

Напомним, инцидент произошел 21 июня около 21:00. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пожилая женщина у себя дома нанесла пятилетней девочке множественные удары по голове, а когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила балкона.

На помощь ребенку тут же бросились очевидцы случившегося. Буквально через несколько минут на место ЧП приехали медики, которые госпитализировали малышку в реанимацию педиатрии больницы Середавина. Пенсионерка, которая выкинула ребенка с балкона, была задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас девочка все еще в тяжелом состоянии. Врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти ребенка.

"В "скорой" девочка успела сказать, что ее сбросила тетя Галя, а потом потеряла сознание. Когда малышку доставили в больницу, приехали ее мама и дядя. Из-за сильного шока мать девочки даже не плакала, - рассказывает осведомленный источник. - У малышки травма головного мозга, травма левого легкого и травма бедра. Сейчас мозговая деятельность восстанавливается, но она все еще в реанимации".

Как удалось выяснить изданию, Галина не является родственницей пострадавшему ребенку. По словам соседей подозреваемой, у женщины и вовсе нет и не было детей.

"Тетя Галя всю жизнь прожила одна, детей так и не нажила, - говорит один из соседей подозреваемой. - У нее имеется две квартиры. В одной живет она, а другую, которая находится неподалеку, сдает семье пострадавшей девочки. Мы видели, что иногда женщина гуляла с этой девочкой, видимо, родители ребенка ей доверяли. А вот чтобы она когда-либо выпивала или вела аморальный образ жизни - мы не замечали. Обычная пенсионерка - цветы у дома выращивала".

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка).