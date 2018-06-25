Самарское ТСЖ экономит 270 тысяч рублей в год на оплате тепла

Ежегодную экономию в 270 тысяч рублей за счет снижения платы за тепловую энергию на отопление теперь получают жильцы пятиэтажного дома №2 на ул. Уссурийской в Самаре. Такую экономию обеспечивает система автоматического регулирования потребления тепловой энергии, установленная в доме в рамках энергосервисного контракта, который ТСЖ "Жилой дом на ул. Уссурийская, 2" заключило с Самарским филиалом ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" и компанией "ЕЭС Гарант".

Система автоматического регулирования обеспечивает комфортный температурный режим для жильцов многоквартирного дома: потребление тепловой энергии увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры наружного воздуха. Температуру за окном мониторит специальный датчик, установленный на самой холодной, северной стене здания.

Результат - существенная экономия. Если, например, за отопительный сезон 2015-2016 годов на отопление дома №2 на ул. Уссурийской ушло 606 Гкал, то после установки автоматической системы ее расход сократился почти вдвое - до 334 Гкал за отопительный сезон 2017-2018 годов. А в декабре 2017-го в сравнении с декабрем 2016 года он сократился более чем в три раза!

При этом жильцы не мерзли и не задыхались от жары. "В прежние годы было обычным явлением, когда в периоды потеплений мы регулировали температуру в квартире с помощью форточки. С 2017 года, когда нам поставили погодозависимую автоматику, стало действительно комфортно. Когда на улице мороз, батареи горячие и в помещении тепло. А в оттепель температурный режим в доме меняется, батареи становятся не такими горячими, и в квартире очень комфортно, не жарко. При этом, помимо комфорта, мы еще получаем существенную экономию, сохраняем свои деньги", - говорит жительница дома №2 по ул. Уссурийской Светлана Кузьмина.

"В 2017 году Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" предложил установить в нашем теплопункте терморегулятор с погодозависимой автоматикой, - рассказала председатель ТСЖ "Жилой дом на ул. Уссурийская, 2" Татьяна Брюханова (на фото). - На собрании жильцов все проголосовали "за". И накануне отопительного сезона 2017-2018 оборудование установили. Причем по энергосервисному договору с Самарским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" жильцы не заплатили за него ни копейки - оплата идет в рассрочку на пять лет из экономии от использования этого модернизированного теплопункта. И уже в первый отопсезон установка автоматики себя оправдала: экономия составила порядка 270 тыс. рублей. Более того, за минувший отопительный сезон к нам не поступило ни одной жалобы от жильцов на качество отопления".

Автоматический узел регулирования с погодными датчиками окупается примерно за пять отопительных сезонов. После этого вся экономия будет оставаться в кошельках владельцев жилья. Эксплуатационный ресурс оборудования - около 10 лет. За это время жильцы дома №2 на ул. Уссурийской смогут сэкономить на оплате за отопление около 1 млн 350 тыс. рублей.

"Мы готовы устанавливать аналогичные комплексы на условиях рассрочки или оплаты установки из будущей экономии. Технологии, позволяющие сберегать тепло и деньги, сейчас уже вполне отработаны и надежны. Самарцам имеет смысл активнее обращаться к руководителям своих ТСЖ и УК и спрашивать, когда они тоже смогут поставить энергоэффективное оборудование и уменьшить свои затраты на отопление и горячее водоснабжение", - отметил директор Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.