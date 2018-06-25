В Самаре пройдет общегородской "Открытый урок по ККТ" от налоговой службы для бизнеса и управляющих компаний

УФНС России по Самарской области приглашает налогоплательщиков принять участие в общегородском "Открытом уроке по ККТ" по вопросам нового порядка регистрации и применения контрольно-кассовой техники, который состоится 27 июня 2018 года в 10:00 в конференц-зале администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20. К участию в семинаре приглашаются и представители управляющих компаний, принимающих платежи от населения.

В ходе практической сессии будут рассмотрены вопросы обязательного применения ККТ организациями и индивидуальными предпринимателями на ЕНВД и патентной системе налогообложения, работающими в сфере общественного питания, а также занимающимися вендингом. На технические вопросы ответят представители поставщиков контрольно-кассовой техники. Напомним, в случае регистрации ККТ до 30 июня 2018 года включительно предприниматель может получить за каждую кассу налоговый вычет до 18 тысяч рублей. До завершения второго этапа кассовой реформы осталось семь дней. На сегодня в регионе зарегистрировано более 40 тысяч онлайн-касс.