На территории индустриального парка АвтоВАЗа будут производить мебель

В Тольятти 22 июня было подписано трехстороннее соглашение с новым резидентом ТОР - компанией ООО "Новые мебельные технологии" (ООО "НМТ"), сообщает горадминистрация.

ООО "НМТ" занимается производством мебели. Основная ее номенклатура - мебельные чехлы, каркасы металлические для мебели, каркасы металлические для ротанговой мебели, а также механизм "Венеция". Общая стоимость проекта - 25,5 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест - 24.

Новый завод расположится в индустриальном парке АвтоВАЗа.

Напомним, Тольятти получил статус ТОР в сентябре 2016 года. На данный момент уже заключены соглашения с 30 компаниями. При реализации инвестиционных проектов резидентами запланировано вложение инвестиций в размере 5 млрд руб. (с учетом НДС) и создание новых рабочих мест в количестве 3,9 тыс. единиц.

Инвестиционные проекты ТОР связаны с производством металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, аккумуляторных батарей, изделий из картона. Также представлены пищевая отрасль и проекты в области здравоохранения и в сфере IT-технологий.