Мэрия одобрила проект планировки, которым предусмотрено обновление ТЦ "Колизей"

Администрация Самары утвердила проект планировки территории в границах ул. Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов №№ 172-208 по ул. Стара-Загора.

На этой территории располагается торговый центр "Колизей", реновацию которого, по сути, и предусматривают указанные проекты планировки и межевания территории.

Напомним, ТЦ "Колизей" был возведен еще в 1990-е г., а несколько лет назад, как сообщали местные СМИ, перешел в собственность ООО "АВЦ". Именно это общество, согласно информации, опубликованной мэрией Самары, и занималось подготовкой проекта планировки и развития территории под ТЦ и прилегающих участков.

По данным ИАС Seldon Basis, в Самарской области зарегистрировано только одно действующее ООО "АВЦ". Компания существует с 2008 г. и специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом. По итогам 2016 г. (более поздних сведений не опубликовано) выручка ООО "АВЦ" составила 31 млн руб., убыток - 10,6 млн рублей. Собственник общества - Андрей Сурков. Он же входит в состав совладельцев таких компаний, как ООО "Виктор и Ко Мега Парк", ООО "Виктор и Ко ЦУК" и ООО "Виктор и Ко Управление Бизнесом". Бенефициаром холдинга "Виктор и Ко", которому принадлежат торговые центры "Гудок", "Мега Сити", "Московский", "Амбар" и "Космопорт", считается Виктор Сурков.

Проектом планировки территории в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора и Ташкентской, предусмотрены "строительство ТЦ "Колизей" и адаптация и приведение его к современным действующим нормам и правилам", а также расширение и продление подъезда к торговому центру с устройством тротуара, парковок, озеленения и благоустройства прилегающей территории. Площадь планируемой застройки под ТЦ - 18,69 тыс. кв. м, планируемая торговая площадь - 41,5 тыс. кв. м, под закрытый паркинг - 17,2 тыс. кв. м, под открытую парковку - 11,6 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено в общей сложности 1050 парковочных мест около торгового центра.

Как ранее сообщали СМИ, в настоящее время площадь ТЦ "Колизей" составляет около 15 тыс. кв. метров.