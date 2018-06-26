16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия одобрила проект планировки, которым предусмотрено обновление ТЦ "Колизей" Бывший глава Приморского строит в поселке торговый комплекс На достройку элеватора Сергиевской птицефабрики требуется 1,5 млрд рублей Владелец ТРК "Вива Лэнд" планирует строительство второй очереди На ул. Алма-Атинской может появиться торгово-выставочный центр

Девелопмент Строительство и недвижимость

Мэрия одобрила проект планировки, которым предусмотрено обновление ТЦ "Колизей"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 225
Версия для печати

Администрация Самары утвердила проект планировки территории в границах ул. Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов №№ 172-208 по ул. Стара-Загора.

Мэрия одобрила проект планировки, которым предусмотрено обновление ТЦ "Колизей" Мэрия одобрила проект планировки, которым предусмотрено обновление ТЦ "Колизей"
Фото: Юлия Рубцова

На этой территории располагается торговый центр "Колизей", реновацию которого, по сути, и предусматривают указанные проекты планировки и межевания территории.

Напомним, ТЦ "Колизей" был возведен еще в 1990-е г., а несколько лет назад, как сообщали местные СМИ, перешел в собственность ООО "АВЦ". Именно это общество, согласно информации, опубликованной мэрией Самары, и занималось подготовкой проекта планировки и развития территории под ТЦ и прилегающих участков.

По данным ИАС Seldon Basis, в Самарской области зарегистрировано только одно действующее ООО "АВЦ". Компания существует с 2008 г. и специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом. По итогам 2016 г. (более поздних сведений не опубликовано) выручка ООО "АВЦ" составила 31 млн руб., убыток - 10,6 млн рублей. Собственник общества - Андрей Сурков. Он же входит в состав совладельцев таких компаний, как ООО "Виктор и Ко Мега Парк", ООО "Виктор и Ко ЦУК" и ООО "Виктор и Ко Управление Бизнесом". Бенефициаром холдинга "Виктор и Ко", которому принадлежат торговые центры "Гудок", "Мега Сити", "Московский", "Амбар" и "Космопорт", считается Виктор Сурков.

Проектом планировки территории в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора и Ташкентской, предусмотрены "строительство ТЦ "Колизей" и адаптация и приведение его к современным действующим нормам и правилам", а также расширение и продление подъезда к торговому центру с устройством тротуара, парковок, озеленения и благоустройства прилегающей территории. Площадь планируемой застройки под ТЦ - 18,69 тыс. кв. м, планируемая торговая площадь - 41,5 тыс. кв. м, под закрытый паркинг - 17,2 тыс. кв. м, под открытую парковку - 11,6 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено в общей сложности 1050 парковочных мест около торгового центра.

Как ранее сообщали СМИ, в настоящее время площадь ТЦ "Колизей" составляет около 15 тыс. кв. метров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1