Промсвязьбанк будет выплачивать пенсии военным пенсионерам

Промсвязьбанк включен в число банков, которые будут выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей". Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано 22 июня 2018 года.
Для пенсионеров Промсвязьбанк выпускает специальную карту платежной системы "Мир" с бесплатным годовым обслуживанием. С этой картой пенсионеры получают целый ряд преимуществ. Это начисление 5% на остаток по счету, скидки до 40% при оплате картой товаров и услуг партнеров банка. Также по карте возможно бесплатное снятие наличных в сети банкоматов банка и партнерской сети. Для получения карты военным пенсионерам и пенсионерам силовых структур необходимо предоставить соответствующее удостоверение, карта будет выпущена в день обращения в банк.
Подробнее о пенсионной карте Промсвязьбанка можно узнать на сайте.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.