Станцию метро "Самарская" спроектирует Волгатрансстрой-Проект за 178 млн рублей

ООО "Волгатрансстрой-Проект" (ВТС-П) подготовит проектную документацию для строительства станции метро "Самарская", а также перегона от нее до "Алабинской" за 178 млн рублей. Отметим, ВТС-П стал единственным участником соответствующих торгов, максимальная стоимость работ была оценена в 185,1 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить документацию по планировке территории, а также разработать проектно-сметную документацию. В контракт также включены работы по обследованию конструкций более чем 30 зданий на ул. Самарской.

В состав проектируемого участка входят станция "Самарская", а также два перегона: один из них длиной 697,7 м будет выполняться открытым способом, второй (74 м) построят закрытым способом.

В проект самой станции "Самарская" входят два тупика по правому и левому пути (по 28,5 м), два подземных вестибюля и четыре наземных павильона с лестничными входами.

Все работы подрядчик должен будет выполнить за десять месяцев с момента заключения контракта.

Согласно техзаданию, предельная стоимость строительства "Самарской" с полуперегоном составит, предположительно, 6 млрд рублей. Пропускная способность станции в первый год должна составить 47,8 тыс. пассажиров. На линии предполагается пустить 14 четырехвагонных составов с интервалом движения в четыре минуты.

Напомним, как ранее объяснял Волга Ньюс генеральный директор АО "ВТС Метро" Сергей Натальчук, построить станцию "Самарская" можно за 2,5-3,5 года "при нормальном финансировании".

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "ВТС-П" зарегистрировано в 1999 году. Общество специализируется на деятельности в области архитектуры и на 100% принадлежит АО "ВТС", которое возглавляет Вячеслав Сонин.