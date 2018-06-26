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Станцию метро "Самарская" спроектирует Волгатрансстрой-Проект за 178 млн рублей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Волгатрансстрой-Проект" (ВТС-П) подготовит проектную документацию для строительства станции метро "Самарская", а также перегона от нее до "Алабинской" за 178 млн рублей. Отметим, ВТС-П стал единственным участником соответствующих торгов, максимальная стоимость работ была оценена в 185,1 млн рублей.

Станцию метро "Самарская" спроектирует Волгатрансстрой-Проект за 178 млн рублей Станцию метро "Самарская" спроектирует Волгатрансстрой-Проект за 178 млн рублей
Фото: предоставлено-ВТС-Метро

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить документацию по планировке территории, а также разработать проектно-сметную документацию. В контракт также включены работы по обследованию конструкций более чем 30 зданий на ул. Самарской.

В состав проектируемого участка входят станция "Самарская", а также два перегона: один из них длиной 697,7 м будет выполняться открытым способом, второй (74 м) построят закрытым способом.
В проект самой станции "Самарская" входят два тупика по правому и левому пути (по 28,5 м), два подземных вестибюля и четыре наземных павильона с лестничными входами.

Все работы подрядчик должен будет выполнить за десять месяцев с момента заключения контракта.
Согласно техзаданию, предельная стоимость строительства "Самарской" с полуперегоном составит, предположительно, 6 млрд рублей. Пропускная способность станции в первый год должна составить 47,8 тыс. пассажиров. На линии предполагается пустить 14 четырехвагонных составов с интервалом движения в четыре минуты.

Напомним, как ранее объяснял Волга Ньюс генеральный директор АО "ВТС Метро" Сергей Натальчук, построить станцию "Самарская" можно за 2,5-3,5 года "при нормальном финансировании".

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "ВТС-П" зарегистрировано в 1999 году. Общество специализируется на деятельности в области архитектуры и на 100% принадлежит АО "ВТС", которое возглавляет Вячеслав Сонин.

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Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

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А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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