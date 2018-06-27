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Промсвязьбанк начал выдавать кредиты по программе "Военная ипотека"

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 июня кредиты по программе "Военная ипотека" выдаются в офисах Промсвязьбанка в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. В ближайшее время такие кредиты будут доступны для военнослужащих во всех офисах Промсвязьбанка.

В рамках специальной госпрограммы военнослужащие могут оформить кредит на покупку квартир на первичном и вторичном рынке, а также рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. Процентная ставка по новым кредитам и ссудам на рефинансирование составит от 9,0 до 9,3% годовых в зависимости от суммы первоначального взноса или соотношения кредит/залог.

"Содействие военно-промышленному комплексу — одна из приоритетных задач Промсвязьбанка как уполномоченного банка для реализации гособоронзаказа, — говорит руководитель блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — Мы стремимся предложить военнослужащим лучшие банковские продукты и условия. Запуск программы "Военная ипотека" — это важный шаг на пути создания специализированной продуктовой линейки для розничных клиентов сегмента ВПК. В перспективе мы рассчитываем занять лидирующие позиции в этом направлении".

Подробнее с условиями программы "Военная ипотека" Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте.

Гид потребителя

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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