Женщина и двое детей отравились угарным газом из-за попавшего в дымоход голубя

В понедельник, 25 июня, в 23:48 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступило сообщение об отравлении 59-летней женщины и двух детей 8 и 12 лет в квартире пятиэтажного дома на ул. Ратнера в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделе по связям с общественностью СВГК.

В результате отравления женщина скончалась. Детей госпитализировали.

"Прибывшая на место происшествия аварийная бригада обнаружила, что дымоход в квартире забит - туда попал голубь. Тяга в вентиляционном канале отсутствовала, так как сетка оказалась забита сажей, - сообщают в СВГК. - Концентрация угарного газа по прибору составила 15 мг\м3. Кроме того, в ванной установлена принудительная вытяжка, на газовый водонагреватель установлен дополнительный кожух".

Сотрудники аварийной бригады отключили газовый водонагреватель с видимым разрывом и установили металлическую пробку. Также был отключен газовый стояк на пять квартир с видимым разрывом и установкой металлической пробки.

"Комиссия ведет расследование инцидента. По результатам предварительного расследования, налицо нарушение правил безопасного пользования газом в быту", - пояснили в отделе по связям с общественностью СВГК.