"Чайф" нам в утешение

После матча Россия - Уругвай 25 июня в фан-зоне на площади Куйбышева выступила известная рок-группа.

Словами: "Главное - наша сборная выполнила программу-минимум" - начали свой концерт "Чайфы", и первой над фан-зоной разнеслась песня "Мы с тобою долетели до назначенной нам цели…"

Вообще, музыкантам, как говорится, не позавидуешь. Непросто выступать перед огромной толпой болельщиков сразу же после поражения их любимой команды. И хотя игра с Уругваем - еще не финал, радостных лиц в начале девятого вечера было немного. Только некоторые, несмотря на проигрыш российской сборной, продолжали сохранять бодрое расположение духа, объясняя это тем, что ничего страшного не произошло, "наши соберутся и следующую игру обязательно выиграют". "Мы в этом уверены!" - заверил болельщик по имени Фрол. Ну и радости многим прибавлял сам факт того, что чемпионат проходит у нас в Самаре и принимаем мы его достойно.

А тем временем "Чайфы" почти каждую свою песню сопровождали, словно заклинанием, посвящением нашим футболистам и подбадривающими фразами типа: "Ну ничего, поляки вообще уже отправились домой". И показалось, на песне "Никто не услышит", припев которой поется на всех языках одинаково, сумели сломить настрой публики. Тут хочется перейти на спортивную терминологию и сказать: "Никто не услышит" стала решающей на встрече рок-музыкантов и футбольных болельщиков.

"Это песня о загадочной русской душе", - неожиданно признались "Чайфы", и оказалось, что двумя междометиями можно выразить целую палитру чувств. Музыканты и болельщики хором тянули "Ой-йо", показывая, что не только победа, но и проигрыш любимой команды может сплотить.

Звучали в основном уже проверенные временем хиты, в том числе и знаменитая "Аргентина - Ямайка". "После победы нашей сборной над Саудовской Аравией мне звонили все, кто только мог узнать мой номер телефона, и повторяли слова песни, - рассказал лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. - Это очень честная футбольная песня, а написал я ее ровно двадцать лет и четыре месяца назад, так же на чемпионате мира по футболу. Каждая строчка в ней - абсолютная правда, только при исполнении ты примеряешь на себя костюм или Ямайки, или Аргентины. От этого меняется и настроение. Но мы даже не рассматривали вопрос о том, надо ли ее играть".

Во время исполнения вместо известных слов звучали порой и "Россия - Саудовская Аравия, 5:0", и под конец все же "Уругвай - Россия, 3:0", но никто болезненно на этот счет не реагировал.

"Спорт есть спорт: всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это всего лишь игра", - произнесли в очередной раз "Чайфы" и запели уже вместе с фан-зоной "Шаляй-Валяй". И в финале в поддержку сборной, с которой, как выяснилось, музыканты живут в одной гостинице, группа вместе с болельщиками устроила флешмоб. В такт песне "Не спеши" лес рук раскачивался то вправо, то влево, совсем бодро подпевая: "Лучше дай нам дотанцевать, лучше дай нам песню допеть…"

После полуторачасового концерта Владимир Шахрин рассказал: "Конечно, было тяжеловато в начале, мы опасались, что публика сдуется после поражения. Но все прошло хорошо, самарцы очень тепло принимали, звучало все прекрасно, техническая служба сработала просто на отлично. Спасибо огромное всем, кто делал сцену, звук и видеоряд".