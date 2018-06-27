Музей модерна проведет экскурсию протяженностью в три километра

Музей Модерна 30 июня и 3 июля приглашает посетить экскурсии, посвященные эпохе модерна, сообщает пресс-служба музея.

30 июня в 13:00 Музей модерна проведет экскурсию по выставке "У истоков модерна. Абрамцево" (из коллекции московского музея-заповедника "Абрамцево"). Посетители выставки увидят работы художников и скульпторов, ставших олицетворением русского стиля: Васнецовых, Поленова, Нестерова, Репина, Врубеля. К сборной экскурсии можно присоединиться без предварительной записи. Возраст 6+.

3 июля в 18:00 Музей модерна проведет пешеходную экскурсию "Модерн в облаках".

Над самарскими зданиями в стиле модерн поднялись в воздух четырехметровые шары с графическим изображением, названием и датой постройки. Пешеходная экскурсия по городу пройдет по архитектурным памятникам на улицах Молодогвардейской, Фрунзе, Куйбышева и Ленинградской и завершится у здания старого ТЮЗа на ул. Самарской.

Экскурсия проходит с радиогидом: у каждого будет наушник, а у экскурсовода - передающее устройство, что гарантирует хорошую слышимость. Мероприятие продлится около двух часов, участникам предстоит пройти путь в три километра.