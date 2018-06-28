Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США

Россельхозбанк 22 июня 2018 повысил ставки по вкладам физических лиц в долларах США. В среднем рост составил 0,35 процентных пункта. Максимальная процентная ставка теперь достигает 3,50% годовых.
Самым популярным вкладом в банке является вклад "Доходный" с минимальным размером первоначального взноса 50 долларов США. Срок вклада от 31 до 1460 дней.
Проценты выплачиваются по выбору клиента: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или капитализируются.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.