Райффайзенбанк возвращается в Тольятти

Райффайзенбанк расширяет свое присутствие в Самарской области. Тольятти станет одним из первых городов, в который банк выйдет в формате виртуального офиса для малого бизнеса. Предприниматели, зарегистрированные в Тольятти, смогут удаленно открыть счет, оформить карточные и другие продукты для бизнеса: им их доставит менеджер банка в офис или на дом.

Дистанционное открытие счета для компаний будет бесплатно, а весь процесс займет один день. При этом реквизиты счета будут доступны уже через 5 минут после заполнения заявки на сайте банка. Проводить активные операции по счету и получить доступ в онлайн-банк предприниматель сможет после подписания договора, который привезет сотрудник банка.

"Самарская область относится к числу регионов с высокой деловой активностью, в особенности в сегменте малого бизнеса. Об этом говорят в том числе показатели эффективности самарского отделения Райффайзенбанка, в котором обслуживаются компании, расположенные как в областном центре, так и за его пределами, в частности в Тольятти, — говорит Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка — После запуска в Тольятти виртуального офиса новые клиенты смогут открыть счет и обслуживаться в Райффайзенбанке дистанционно, без визита в отделение. Все заботы по оформлению документов, доставке договора и карт для бизнеса банк возьмет на себя".

В будущем Райффайзенбанк планирует запустить удаленное обслуживание для частных клиентов. В частности, жители Тольятти смогут дистанционно открыть в Райффайзенбанке дебетовую и кредитную карту, накопительный счет или вклад, а также оформить потребительский кредит.