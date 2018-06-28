Балетная труппа самарского театра пополнится дипломированными артистами

На сцене Дворца культуры железнодорожников им. Пушкина 26 июня прошел праздничный концерт, посвященный выпуску студентов Самарского хореографического училища (колледжа).

Театр оперы и балета стал частью фан-зоны футбольных болельщиков, но при этом выпускной вечер хореографического училища (колледжа) с праздничным концертом никто не отменял. Правда, в этом году выпускникам пришлось танцевать не в театре, а на сцене ДКЖ им. Пушкина.

В программе концерта — хореографические номера из классических балетов на музыку Минкуса, Легара, Прокофьева, Чайковского, а также современная хореография в постановке солиста самарского балета и педагога Михаила Зиновьева. Как знать, может, кто-то со временем сделает для себя выбор в пользу contemporary dance?

Основная публика на концерте — конечно, папы-мамы, друзья, родственники. В этом году у самарского хореографического училища уже пятый выпуск. На этот раз — только девушки. И в праздничном концерте их партнерами по сцене стали ведущие солисты балета.

Все выпускницы без исключения уже давно заняты в репертуаре Самарского театра.

"Но работать в театре остаются только трое, это Диана Коршунова, Виктория Никитина и Маргарита Иванчикова, — рассказала художественный руководитель училища и преподаватель классического танца Алла Новоселова. — Трое получили приглашение от Омского музыкального театра, причем они сумели показаться в то время, когда омский театр был на гастролях у нас в Самаре. Пришло также приглашение нашим выпускницам из Саратовского театра оперы и балета и Музыкального театра из Ростова-на-Дону. Девочки предварительно ездили туда, показывались".

Таким образом, в этом году практически все трудоустроены. Еще двое, а всего в нынешнем выпуске 10 танцовщиц, пока не определились, возможно, они продолжат обучение в вузе. С другой стороны, до следующего театрального сезона еще есть время и они могут попытать счастья в других театрах.

Хореографических училищ, где готовят будущих артистов классического балета, в России не так много. Из самых прославленных это Вагановское училище в Петербурге, Пермское, Новосибирское, Московское хореографические училища. И в балетные классы набирают не больше десяти человек, чтобы процесс обучения был качественным.Таким образом, каждый ученик на виду. И за годы обучения, а поступают в хореографическое в 10-11 лет, преподаватели становятся вторыми родителями.

"Расставаться с девочками, конечно, жалко, — говорит Алла Новоселова, — надеемся, что все у них сложится хорошо, будем следить за ними, переписываться, морально поддерживать, помогать".

Трое выпускниц, оставшихся в самарском театре, уже с января 2018 г. приняты в труппу на полставки. В сентябре с ними заключат новый договор. Но и сегодня они заняты во всем классическом репертуаре — это "Лебединое озеро", "Эсмеральда", "Спящая красавица", "Баядерка". Пока только в кордебалете, но каждая, без сомнения, мечтает выйти на сцену в сольной партии.

После окончания праздничного концерта состоялось торжественное вручение дипломов, по традиции педагоги давали последние напутствия своим выпускникам.