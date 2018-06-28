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Первая очередь агропарка около "Самара Арены" заработает в сентябре

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая очередь агропарка, расположенного на территории Радиоцентра около стадиона "Самара Арена", будет запущена в эксплуатацию в сентябре.

Об этом на пресс-конференции 28 июля сообщил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Он отметил, что  эксплуатация агропарка будет коммерческой, и заключением договоров с поставщиками занимается собственник агропарка. В то же время глава минэкономразвития подчеркнул, что региональные власти будут способствовать доступу в агропарк не только крупных, но и мелких производителей, что поможет их продукции попасть на прилавки торговых сетей.

"Сейчас торговые сети испытывают потребность в местных овощах и фруктах, и агропарк поможет удовлетворить этот спрос", — подчеркнул Александр Кобенко.

Напомним, складские площади Агропарка занимают 30 тыс. кв. м, а возможности хранения продукции составляют до 12 тыс. т единовременно и более 300 тыс. т в год. В Агропарке будет организована мойка, фасовка, хранение и транспортировка сельскохозяйственной продукции. Здесь будет организовано около 70 рабочих мест.

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