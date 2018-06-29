Самарский "Союз-2.1 а" доставит на МКС космический грузовик "Прогресс МС-09"

Во вторник, 26 июня, специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Байконур провели работы по сборке "пакета" (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а" в монтажно-испытательном корпусе площадки 31, сообщает пресс-служба госкорпорации. Ракета предназначена для запуска транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" по программе Международной космической станции.
Запуск космического грузовика запланирован на 10 июля. Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.