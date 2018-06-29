Самарский "Союз-2.1 а" доставит на МКС космический грузовик "Прогресс МС-09"

Во вторник, 26 июня, специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Байконур провели работы по сборке "пакета" (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а" в монтажно-испытательном корпусе площадки 31, сообщает пресс-служба госкорпорации. Ракета предназначена для запуска транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" по программе Международной космической станции.

Запуск космического грузовика запланирован на 10 июля. Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы.