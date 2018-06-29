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Около "Самара Арены" может появиться современный выставочный комплекс

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Возможность строительства современного выставочного комплекса возле "Самара Арены" предусмотрена проектом планировки территории стадиона.

Об этом на пресс-конференции 28 июля сообщил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Глава областного минэконома сообщил, что для всех объектов ЧМ, в том числе для обширной территории около стадиона, прорабатывается программа наследия.

"Наша задача сегодня — разработать  программу по эффективному использованию наследия ЧМ. Площадка Радиоцентра получила мощный стимул к развитию. Так, у нас шансы получить федеральную поддержку и реализовать проект строительства новых спортивных сооружений", — подчеркнул Александр Кобенко.

Также он сообщил, что в настоящее время пересматривается концепция "Гагарин-центра". "В майском указе президента РФ поставлена задача по созданию при университетах научных центров мирового уровня. Сейчас научная общественность пересматривает проект "Гагарин-центра", и есть вероятность вхождения в эту программу", — сказал врио министра.

Глава ведомства отметил, что областные власти прорабатывают вопросы коммерческой загрузки для получения наибольшего эффекта от использования стадиона "Самара Арена" после ЧМ.

"Мы изучаем опыт других регионов, смотрим, на чем там зарабатывают стадионы. Так, например, "Казань Арена" ежегодно зарабатывает 100-150 млн рублей за счет размещения коммерческих структур, проведения развлекательных, спортивных и деловых мероприятий, выставок, презентаций, размещения различных школ и т. д. Возможности "Самара Арены" позволяют успешно реализовать этот опыт и на самарской земле. Кроме того, мы прорабатываем варианты сокращения расходов на содержание стадиона путем повышения его энергоэффективности", — пояснил Александр Кобенко.

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