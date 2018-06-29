Начальник отдела судебных приставов Ленинского района не узнает себя пьяным на видео и оспаривает штраф

Уже полгода в Самаре наказание никак не настигнет начальника отдела судебных приставов Ленинского района Самары Александра Кокинаса.
Напомним, мужчину задержали активисты "Ночного патруля" и сотрудники ГИБДД 30 декабря 2017 года. При себе у него были документы, которые и "слили" в сеть общественники.
От прохождения медосвидетельствования водитель отказался, за что на него составили протокол по ст. 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". По закону наказание за такое нарушение назначает суд. Обычно рассмотрение подобных дел занимает один день. Но не в этом случае.
Рассмотрение дела Кокинаса в мировом суде Ленинского района длилось четыре месяца. При этом в деле есть запись с видеорегистратора автомобиля активиста "Ночного патруля", которые зафиксировали движение Lada Granta с Кокинасом за рулем и двумя девушками в качестве пассажиров.
Активист в суде рассказал, что заметил, как к магазину, возле которого он стоял, подъехала Lada Granta, оттуда вышел высокий парень в синей куртке с капюшоном в сопровождении девушек. Парень покачивался и нетвердо стоял на ногах. Общественник прошел вслед за компанией в магазин, где троица затарилась алкоголем. После этого по рации он сообщил о нетрезвом водителе сотрудникам ГИБДД и включил видеорегистратор. Как раз в этот момент троица вернулась к машине, высокий парень сел за руль и поехал. Активист ехал за ними до самого места задержания — как раз до рабочего места Кокинаса, то есть до здания отдела судебных приставов Ленинского района Самары.
На заседании мирового суда Кокинас отрицал, что был за рулем машины в тот день, а его адвокат говорил, что требования сотрудников ГИБДД о прохождении медосвидетельствования были незаконны.
Суд с этим не согласился и признал Кокинаса виновным, приговорив его к штрафу 30 тыс. руб. и лишив водительских прав на полтора года.
Но судебный пристав дело так не оставил: представитель Кокинаса подала апелляционную жалобу в Ленинский районный суд, где в мае уже начали разбираться в обстоятельствах этого дела. Следующее заседание состоится 5 июля 2018 года.
При этом, судя по данным официального сайта УФССП РФ по Самарской области, Александр Кокинас продолжает занимать пост начальника отдела судебных приставов Ленинского района Самары.
Последние комментарии
Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.