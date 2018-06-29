Начальник отдела судебных приставов Ленинского района не узнает себя пьяным на видео и оспаривает штраф

Уже полгода в Самаре наказание никак не настигнет начальника отдела судебных приставов Ленинского района Самары Александра Кокинаса.

Напомним, мужчину задержали активисты "Ночного патруля" и сотрудники ГИБДД 30 декабря 2017 года. При себе у него были документы, которые и "слили" в сеть общественники.

От прохождения медосвидетельствования водитель отказался, за что на него составили протокол по ст. 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". По закону наказание за такое нарушение назначает суд. Обычно рассмотрение подобных дел занимает один день. Но не в этом случае.

Рассмотрение дела Кокинаса в мировом суде Ленинского района длилось четыре месяца. При этом в деле есть запись с видеорегистратора автомобиля активиста "Ночного патруля", которые зафиксировали движение Lada Granta с Кокинасом за рулем и двумя девушками в качестве пассажиров.

Активист в суде рассказал, что заметил, как к магазину, возле которого он стоял, подъехала Lada Granta, оттуда вышел высокий парень в синей куртке с капюшоном в сопровождении девушек. Парень покачивался и нетвердо стоял на ногах. Общественник прошел вслед за компанией в магазин, где троица затарилась алкоголем. После этого по рации он сообщил о нетрезвом водителе сотрудникам ГИБДД и включил видеорегистратор. Как раз в этот момент троица вернулась к машине, высокий парень сел за руль и поехал. Активист ехал за ними до самого места задержания — как раз до рабочего места Кокинаса, то есть до здания отдела судебных приставов Ленинского района Самары.

На заседании мирового суда Кокинас отрицал, что был за рулем машины в тот день, а его адвокат говорил, что требования сотрудников ГИБДД о прохождении медосвидетельствования были незаконны.

Суд с этим не согласился и признал Кокинаса виновным, приговорив его к штрафу 30 тыс. руб. и лишив водительских прав на полтора года.

Но судебный пристав дело так не оставил: представитель Кокинаса подала апелляционную жалобу в Ленинский районный суд, где в мае уже начали разбираться в обстоятельствах этого дела. Следующее заседание состоится 5 июля 2018 года.

При этом, судя по данным официального сайта УФССП РФ по Самарской области, Александр Кокинас продолжает занимать пост начальника отдела судебных приставов Ленинского района Самары.