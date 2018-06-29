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Энергетика ТЭК

Проекты по превращению части помещений БТЭЦ и Самарской ГРЭС в музеи защитили в Политехе

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Т Плюс" планомерно готовится к реконструкции и изменению конфигурации Безымянской ТЭЦ и Самарской ГРЭС.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

27 и 28 июня на кафедре архитектуры СамГТУ были защищены два дипломных проекта, темой которых стал поиск пространственных решений по использованию высвобождаемых промышленных помещений самарских электростанций.

Научный руководитель обоих проектов — профессор Виталий Самогоров. На защитах присутствовал главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников и руководитель кафедры градостроительства СамГТУ Елена Ахмедова, сообщили пресс-службы Самарского филиала ПАО "Т Плюс" и СамГТУ.

Дипломный проект бакалавра Ирины Беляевой был посвящен созданию музейного пространства в помещениях филиала "Безымянская ТЭЦ" ПАО "Т Плюс" с таким расчетом, чтобы посетители могли осмотреть станцию, и при этом не мешали существующему производственному процессу. Решение было предложено в виде строительства комплекса остекленных галерей на свайном фундаменте и использования существующих вспомогательных помещений, которые сегодня не вовлечены в производство энергии. 

В проекте выставочного комплекса "Энергокомбинат" бакалавра Ирины Зубковой изучены возможности использования корпуса Самарской ГРЭС, чьи цеха в будущем планируется вывести из эксплуатации. В проекте предусмотрена не только организация выставочных пространств, но и расширение набережной реки Волга по территории, в настоящее время занятой филиалом "Самарская ГРЭС" ПАО "Т Плюс".

"Вполне вероятно, что через несколько лет Безымянская ТЭЦ может получить новую роль в жизни Самары в качестве современной и эффективной котельной. Рассматривается вариант установки нового более эффективного оборудования меньшей мощности и на Самарской ГРЭС с выводом действующего корпуса станции из эксплуатации. В этих условиях мы считаем дипломные работы бакалавров СамГТУ очень интересными для планирования дальнейшего использования архитектурных комплексов наших электростанций в Самаре", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрий Трушков.

Напомним, о возможности превращения части помещений Самарской ГРЭС в музей и переконфигурации Безымянской ТЭЦ Дмитрий Трушков заявил 16 мая 2018 г. в ходе корпоративной пресс-конференции, которую в режиме телемоста проводил председатель правления ПАО "Т Плюс" Денис Паслер.

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