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Единоборства Спорт

Максим Власов подписал контракт со Всемирной боксерской суперсерией

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженец Самары, боксер, выступающий в первом тяжелом весе, Максим Власов подписал контракт на участие во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает РИА Новости.

Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) объявила, что во втором сезоне третьей и последней весовой категорией, в которой будут проходить бои, станет первый тяжелый вес. Список участников второго сезона WBSS в первом тяжелом весе будет объявлен через несколько дней.

"Я подписал контракт, но от организаторов пока нет подписи. Я надеюсь, что все состоится. Это интересное событие, и очень круто, что я буду там участвовать. Хотел участвовать и в первом сезоне, но не получилось не по моей вине. Надеюсь, во втором сезоне будут такие же серьезные бои. Я готов. Задача - красиво и интересно боксировать и выигрывать", - сказал Власов по телефону.

WBSS была запущена в 2017 г., в первом сезоне турниры проходят в первом тяжелом весе и второй средней весовой категории. В финальном бою в первой тяжелой весовой категории украинец Александр Усик победил Мурата Гассиева. Решающий бой первого сезона во втором среднем весе состоится 28 сентября, на ринг выйдут британцы Джордж Гроувз и Каллум Смит.

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