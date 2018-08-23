Строительство высокоскоростной магистрали РЖД от Чебоксар до Самары может начаться до 2024 года

Строительство высокоскоростной магистрали РЖД Чебоксары - Ульяновск - Самара вошло в список приоритетных проектов Минэкономразвития РФ, реализация которых должна начаться до 2024 г., пишет rbc.ru.
Всего в план комплексного развития магистральной инфраструктуры, подготовленный Минэкономразвития (МЭР), попало более 10 проектов строительства высокоскоростных магистралей. Общее финансирование инфраструктурных проектов ведомство оценивает почти в 7 трлн руб. в течение шести лет.
Однако эксперты относятся к перспективе реализации данных проектов скептически. "Объективно Россия сейчас не готова к ВСМ с точки зрения благосостояния населения и с точки зрения расстояний и потенциального пассажиропотока, которые сейчас есть", - заявил изданию гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров, добавляя, что проблему ускорения можно решить локальным улучшением действующей инфраструктуры, по которой можно запустить комфортабельные поезда типа "Сапсана" и "Ласточки".
Пока не стоит делать серьезных ставок на те объекты, которые заявлены в проекте Минэкономразвития, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, нужно учитывать, что государство готово профинансировать только 3,1 трлн руб. из общего объема 6,8 трлн руб., а это значит, что, вероятно, большую часть средств придется вкладывать самим РЖД. При этом в инвестпрограмме РЖД и без того заложены крупные расходы до 2024 г., где центральными являются модернизация действующих путей и развитие БАМа, напоминает эксперт.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.