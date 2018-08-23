Строительство высокоскоростной магистрали РЖД от Чебоксар до Самары может начаться до 2024 года

Строительство высокоскоростной магистрали РЖД Чебоксары - Ульяновск - Самара вошло в список приоритетных проектов Минэкономразвития РФ, реализация которых должна начаться до 2024 г., пишет rbc.ru.

Всего в план комплексного развития магистральной инфраструктуры, подготовленный Минэкономразвития (МЭР), попало более 10 проектов строительства высокоскоростных магистралей. Общее финансирование инфраструктурных проектов ведомство оценивает почти в 7 трлн руб. в течение шести лет.

Однако эксперты относятся к перспективе реализации данных проектов скептически. "Объективно Россия сейчас не готова к ВСМ с точки зрения благосостояния населения и с точки зрения расстояний и потенциального пассажиропотока, которые сейчас есть", - заявил изданию гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров, добавляя, что проблему ускорения можно решить локальным улучшением действующей инфраструктуры, по которой можно запустить комфортабельные поезда типа "Сапсана" и "Ласточки".

Пока не стоит делать серьезных ставок на те объекты, которые заявлены в проекте Минэкономразвития, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, нужно учитывать, что государство готово профинансировать только 3,1 трлн руб. из общего объема 6,8 трлн руб., а это значит, что, вероятно, большую часть средств придется вкладывать самим РЖД. При этом в инвестпрограмме РЖД и без того заложены крупные расходы до 2024 г., где центральными являются модернизация действующих путей и развитие БАМа, напоминает эксперт.