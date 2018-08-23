Представитель ОАО "РЖД": "На стратсессии нам было важно услышать проблемы грузоотправителей"

В среду, 22 августа, на стратегической сессии "Новая жизнь села" в рамках секции "Экспорт в АПК" эксперты обсудили возможности реализации продукции самарских сельхозпроизводителей за рубеж.

Заместитель начальника Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Александр Бельницкий отметил, что главной целью участия в стратегической сессии было общение непосредственно с грузоотправителями, владельцами сельскохозяйственных грузов.

"Мы рассказали им о наших возможностях и услышали, какие проблемы у них возникают при перевозках. Полученная информация позволит нам предложить самарским аграриям оптимальные схемы логистики. Основное направление экспортных железнодорожных перевозок сейчас - Новороссийск. В прошлом году аграрии столкнулись с заторами на дороге, в этом году мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло, прорабатываем различные схемы работы, чтобы избежать дефицита подвижного состава. Однако часто проблема упирается в недостаточную пропускную способность самого порта. Поэтому необходима модернизация его инфраструктуры. Кроме того, сейчас действует 50% скидка для всех, кто отправляет грузы железнодорожным паромом в Армению", - отметил эксперт.

Он рассказал о новых возможностях экспортных железнодорожных перевозок. Среди них эксперт отметил организацию специализированных грузовых экспрессов с сельхозпродукцией, которые будут двигаться по выделенной нитке. Такие экспрессы позволят объединить сразу несколько составов, для них будет составлено отдельное расписание, которое позволит доставить груз в порт в кратчайшие сроки. Кроме того, сейчас железнодорожники прорабатывают возможность загрузки зерновозов не только на элеваторах, но и непосредственно на железной дороге с помощью специальных пневмоустановок.

Напомним, стратегическая сессия "Новая жизнь села" прошла в среду, 22 августа, в рамках работы над стратегией развития региона. Ранее в муниципалитетах прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".