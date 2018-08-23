Новикомбанк пытается доказать действительность сделок с АвтоВАЗагрегатом более чем на 500 млн рублей

АО АКБ "Новикомбанк" пытается оспорить в апелляции решение Арбитражного суда Самарской области, согласно которому были признаны недействительными перечисления денежных средств на 552,7 млн руб. с января по июль 2015 г. по договорам между банком и ОАО "АвтоВАЗагрегат", заключенным в 2012-2015 годах.

Разбирательство велось в рамках банкротства АвтоВАЗагрегата по требованию бывшего конкурсного управляющего предприятия Юлии Жарковой.

Судом первой инстанции были удовлетворены требования управляющего, применены последствия недействительности сделок и восстановлена задолженность АвтоВАЗагрегата перед банком на эту сумму.

Напомним, до лета 2015 г. АвтоВАЗагрегат являлся крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа. Однако в июле 2015 г. производство на заводе остановилось, а в сентябре был расторгнут его договор с АвтоВАЗом.

Тогда же в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о банкротстве АвтоВАЗагрегата от ульяновского ООО "Майор", которому он задолжал 2 млн рублей.

В настоящее время АвтоВАЗагрегат находится в конкурсном производстве. Крупнейшим его кредитором до сентября прошлого года был Новикомбанк (на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех"), которому завод задолжал 1,96 млрд рублей. Однако впоследствии банк переуступил право требования этой суммы компании "РТ-Капитал", также подконтрольной Ростеху.

Из общей суммы долга перед "РТ-Капиталом" 1,5 млрд руб. обеспечены залоговым имуществом, в числе которого 100% акций "БелЗАНа", 11 объектов недвижимости и оборудование.

Отметим также, что в августе 2017 г. конкурсный управляющий "АвтоВАЗагрегата" подал заявление о привлечении экс-руководителя предприятия Виктора Козлова к субсидиарной ответственности на 3,8 млрд рублей.

До принятия решения судом по этому требованию суд наложил на счета (в том числе на поступающие на них средства) Козлова арест в пределах этой суммы. Речь идет о счетах в ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие", АО АКБ "Новикомбанк", ПАО "БинБанк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "Сбербанк России" и ПАО "Межтопэнергобанк".

В настоящее время Виктор Козлов пытается обжаловать это решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.