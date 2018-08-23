В Самаре состоится новый андеграундный фестиваль

В самарском НК "Звезда" 25 августа пройдет фестиваль актуального искусства Volokna. Его героями станут далекие от мейнстрима артисты, чьи имена известны в узких кругах.

С 18:00 субботы до раннего утра воскресенья зрителей ждут разноплановые инсталляции, перформансы и выступления коллективов, по большей части играющих невеселую альтернативную электронную музыку.

Среди приглашенных - три столичных проекта: CHERNOBURKV, M ()RE и FOILAR. Но в целом фестиваль рекомендован тем, кто готов открывать для себя новые имена локальной арт-сцены. Вход на Volokna бесплатный.