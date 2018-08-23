"Теплант" заплатит 23,6 млн руб. за свалку около завода

АО "Теплант" не смогло добиться пересмотра решения суда по делу о взыскании с него 23,6 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного почве на площади 34,2 тыс. кв. м. Компании было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, сообщается в материалах КАД ВАС.

В сентябре 2017 г. региональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании с АО "Теплант" 23,6 млн рублей. Иск надзорного ведомства был удовлетворен, а впоследствии решение устояло в кассационной и апелляционной инстанциях.

В определении суда пояснялось, что в мае–июне 2016 г. Росприроднадзор провел плановую выездную проверку в отношении АО "Теплант" и обнаружил "уничтожение плодородного слоя почвы на площади 34,2 тыс. кв. м путем перекрытия отходами производства и потребления".

Речь идет о земельном участке, прилегающем к территории АО "Теплант" и граничащем с берегом озера Лебяжье.

Согласно материалам КАД ВАС, в рамках проверки на этой территории были обнаружены сырье для производства минеральной ваты, строительный мусор, лом железобетонных изделий, отходы пленки полиэтилена с логотипом и надписью "Teplant", лом и отходы изделий из полистирола, мусор от офисных и бытовых помещений, отходы минерального теплоизоляционного волокна, отходы расплава, коксовая мелочь, железнодорожные шпалы. Также на земельном участке находилось несколько котлованов размером приблизительно 5×5 м и глубиной 4 м, заполненные отходами древесной тары и "прочими горючими отходами".

Кроме того, на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится еще один спор между АО "Теплант" и Росприроднадзором, касающийся состояния этого земельного участка. В рамках этого дела "Теплант" пытается признать недействительным и отменить предписание регионального управления Росприроднадзора № 132 от 29 ноября 2017 года.

Согласно материалам КАД ВАС, 29 ноября 2017 г. управление Росприроднадзора по Самарской области провело внеплановую выездную проверку, целью которой являлся контроль выполнения предписания ведомства № 328 от 8 декабря 2016 г., которым на "Теплант" возлагалась обязанность до 20 ноября 2017 г. "устранить нарушение природоохранного законодательства, выразившееся в уничтожении плодородного слоя почвы на площади 3,4267 га путем перекрытия отходами производства и потребления".

Проверкой было установлено, что АО "Теплант" не представило документы, подтверждающие исполнение предписания № 328, а именно — проект рекультивации, согласованный с собственником земельного участка, акт приемки земельного участка после проведения рекультивационных работ.

В связи с этим на АО "Теплант" и его технического директора Николая Рассадина были составлены протоколы об административном правонарушении, а также было выдано предписание № 132 — об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушения природоохранных требований.

Однако АО "Телпант" не согласилось с выводами сотрудников регионального управления Росприроднадзора. Предприятие утверждает, что исполнило предписание № 328 от 8 декабря 2016 г. "путем вывоза отходов производства и потребления на специализированные полигоны и уборки территории" и подчеркивает, что в самом предписании не было сказано о подготовке проекта рекультивации.

Но в итоге суд отказал в удовлетворении требований "Тепланта", отметив в числе прочего и то, что компания заключала договор на разработку проекта рекультивации. Это, по мнению суда, "позволяет сделать вывод о том, что заявителю было понятно, какие конкретно меры необходимо принять для устранения выявленных нарушений".

В настоящее время предприятие пытается обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Следующее заседание назначено на 5 сентября.

Генеральный директор АО "Теплант" Валерий Ратанов при этом заявил, что для предприятия вопрос ответственности за участок изначально был и остается весьма спорным.

"Ведь это не площадка завода, а лишь территория, расположенная к северу от него. С других сторон эта земля граничит еще с десятком промышленных предприятий, которые имеют к ней свободный доступ. На любой карте, да и невооруженным взглядом, видно, что на эту территорию свободно может заехать любой транспорт как с северной и южной сторон, так и с улицы Заводская. Другими словами, отходы в это место с давних времен мог свозить кто угодно, что и происходило", — сообщил Валерий Ратанов, но подчеркнул, что вне зависимости от отношения к данному спору АО "Теплант" исполнило решение суда и перечислило в бюджет 23 млн рублей.

"Тем более, нам небезразлично, что находится рядом с территорией завода. Поэтому предприятие за свой счет заказало проведение масштабных исследований почвы, воды, воздуха. В результате вредных воздействий на окружающую среду эксперты не выявили", — говорит Валерий Ратанов.

Относительно требований надзорного ведомства о проведении рекультивации земельного участка он заявил, что это весьма дорогостоящее мероприятие, которое включает проектно- изыскательские работы, десятки лабораторных исследований, работы по снятию и транспортировке антропогенного грунта, приобретение и размещение плодородного слоя по территории, покупку посадочного материала и тому подобное.

"В данной ситуации "Теплант" готов поступить, как социально-ответственное предприятие, контролируя экологическое состояние участка, который, по сути, является городской территорией", — заявил Ратанов.