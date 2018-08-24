Николай Сомов: Нужно принять неординарные меры поддержки молочной отрасли

В среду, 22 августа, в Усть-Кинельском прошла стратегическая сессия "Новая жизнь села". Председатель Союза производителей молока Самарской области Николай Сомов, участвовавший в секции "Инвестиции в АПК", акцентировал внимание на проблемах молочного животноводства, которое остается одной из самых проблемных отраслей регионального АПК.
"Без поддержки государства молочная отрасль шансов не имеет. Нужно принять неординарные меры ее поддержки. У нас инвестпроекты в молочном животноводстве застревают на старте. Проблема - в недоступности инвестиционных кредитов", - посетовал основатель ГК "Росби".
Он также рассказал, что накануне стратегической сессии состоялась встреча главы региона Дмитрия Азрова с потенциальными инвесторами. "В ходе встречи я высказал предложение о создании регионального инвестиционного фонда и залогового фонда для обеспечения кредитов. Такие фонды работают в других регионах и адресно действуют по приоритетным проектам. Заемщик не может отвечать всем критериям банка - это просто нереально. Но если за животноводом стоит поддержка областного правительства и главы региона - разговор с банком будет совсем другим, и получение инвестиционного кредита будет вполне реальным", - считает Николай Сомов.
По его мнению, важным элементом инвестиционного развития может стать создание совместной проектной компании, в которую войдут правительственные структуры, государственные унитарные предприятия и инвесторы. Это позволит гораздо проще решать основные вопросы инвесторов.
"Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу всех государственных институтов поддержки, созданных в Самарской области для того, чтобы молочная отрасль сдвинулась с места. Инвестор, создающий животноводческое производство, решает важную государственную задачу, имеющую высокое социально-экономическое значение. В ходе стратегических сессий по развитию сельских территорий простые жители говорят: там, где работает ферма, село живет и развивается", - рассказал председатель регионального Союза производителей молока.
Он напомнил, что с 2010 года в регионе реализовано два крупных проекта в молочном животноводстве: комплексы на 1600 голов в селе Беловка Богатовского района и на 1000 голов в селе Богдановка Кинельского района. Они в совокупности дают более 15% товарного молока всего региона. Сегодня же единственным крупным проектом, который реализуется в регионе, является строительство коровника на 400 голов в Ставропольском районе.
"У нас есть проект кластерного развития молочной отрасли в Самарской области. В рамках кластера рядом с действующей молочной фермой можно построить два молочно-товарных комплекса по 2500 голов, а также кормовой и нетелиный центры. Это позволит повысить производительность труда и снизить себестоимость производимой продукции. С молоком, производимым в рамках кластера, мы сможет конкурировать и с Белоруссией, и с любым другим импортером", - считает Николай Сомов.
Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.