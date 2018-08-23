"Русагро" рассматривает площадку бывшего племзавода "Канаш" под крупный инвестпроект

"Русагро" рассматривает площадку бывшего государственного племзавода "Канаш" для реализации крупного инвестпроекта. Об этом стало известно в четверг, 23 августа, во время радиомоста с жителями сельских районов, прошедшего в эфире "Радио России - Самара" с участием главы региона Дмитрия Азарова.
Руководитель управления сельского хозяйства Шенталинского района Василий Яковлев во время радиомоста рассказал, что "земли долгое время пустовали, в течение 15 лет вопрос абсолютно не решался".
"Сегодня к нам уже приезжали представители "Русагро", мы обследовали все поля на данной территории, посмотрели инфраструктуру. Им очень понравилось. С мертвой точки дело сдвинулось", - сообщил Яковлев.
Дмитрий Азаров, в свою очередь, отметил, что привлечение инвестиций и воссоздание животноводства в Канаше - очень важная задача: "И не случайно на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где повестка в основном глобальная, я с потенциальными инвесторами обсуждал конкретно земли Шенталинского района. У нас есть предварительная договоренность о реализации проекта. Очень рассчитываю, что все получится".
Напомним, ранее сообщалось, что "Русагро" рассматривает возможность строительства в Самарской области высокотехнологичного современного комплекса из восьми ферм на пять тысяч голов дойного стада каждая, способная перерабатывать 1 тыс. тонн молока в сутки. Каждая ферма обеспечит порядка 100 новых рабочих мест.
Планируется, что комплекс будет производить практически весь спектр молочной продукции: молоко высшего качества, йогурты, твердые сыры.
Впервые договоренности о сотрудничестве между правительством региона и ГК "Русагро" были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года. Тогда в ходе встречи с Дмитрием Азаровым председатель совета директоров ГК Вадим Мошкович назвал Самарскую область одним из ключевых регионов для работы компании в сфере АПК. В течение последних месяцев по поручению главы региона проведена системная работа по подбору площадок для размещения комплекса, подготовке необходимой документации. Сегодня стороны близки к запуску проекта.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.