"Русагро" рассматривает площадку бывшего племзавода "Канаш" под крупный инвестпроект

"Русагро" рассматривает площадку бывшего государственного племзавода "Канаш" для реализации крупного инвестпроекта. Об этом стало известно в четверг, 23 августа, во время радиомоста с жителями сельских районов, прошедшего в эфире "Радио России - Самара" с участием главы региона Дмитрия Азарова.

Руководитель управления сельского хозяйства Шенталинского района Василий Яковлев во время радиомоста рассказал, что "земли долгое время пустовали, в течение 15 лет вопрос абсолютно не решался".

"Сегодня к нам уже приезжали представители "Русагро", мы обследовали все поля на данной территории, посмотрели инфраструктуру. Им очень понравилось. С мертвой точки дело сдвинулось", - сообщил Яковлев.

Дмитрий Азаров в Москве обсудил реализацию крупного инвестпроекта в сфере АПК В ходе рабочей командировки в Москву глава Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Вадимом Мошковичем, председателем совета директоров ГК "Русагро". Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере АПК и реализации на территории региона крупных инвестиционных проектов.

Дмитрий Азаров, в свою очередь, отметил, что привлечение инвестиций и воссоздание животноводства в Канаше - очень важная задача: "И не случайно на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где повестка в основном глобальная, я с потенциальными инвесторами обсуждал конкретно земли Шенталинского района. У нас есть предварительная договоренность о реализации проекта. Очень рассчитываю, что все получится".

Напомним, ранее сообщалось, что "Русагро" рассматривает возможность строительства в Самарской области высокотехнологичного современного комплекса из восьми ферм на пять тысяч голов дойного стада каждая, способная перерабатывать 1 тыс. тонн молока в сутки. Каждая ферма обеспечит порядка 100 новых рабочих мест.

Планируется, что комплекс будет производить практически весь спектр молочной продукции: молоко высшего качества, йогурты, твердые сыры.

Впервые договоренности о сотрудничестве между правительством региона и ГК "Русагро" были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года. Тогда в ходе встречи с Дмитрием Азаровым председатель совета директоров ГК Вадим Мошкович назвал Самарскую область одним из ключевых регионов для работы компании в сфере АПК. В течение последних месяцев по поручению главы региона проведена системная работа по подбору площадок для размещения комплекса, подготовке необходимой документации. Сегодня стороны близки к запуску проекта.