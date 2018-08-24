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Происшествия

В Тольятти пять человек обратились в больницу после стрельбы

ТОЛЬЯТТИ. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 августа, около 4:00 в одно из медучреждений Тольятти обратились пятеро молодых людей 25-28 лет, у каждого из которых были ранения, предположительно, от пневматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Медики извлекали пули. Двух пострадавших, у которых были ранения в области грудной клетки, перевели в лечебное учреждение с торакальным отделением.

При каких обстоятельствах пострадали молодые люди, пока не известно.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, полицейские ведут проверку по факту обращения в больницу пяти жителей Тольятти с травмами.

По данным полицейских, каждому из них оказали необходимую помощь. Никто не госпитализирован. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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