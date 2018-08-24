В Тольятти пять человек обратились в больницу после стрельбы

В пятницу, 24 августа, около 4:00 в одно из медучреждений Тольятти обратились пятеро молодых людей 25-28 лет, у каждого из которых были ранения, предположительно, от пневматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Медики извлекали пули. Двух пострадавших, у которых были ранения в области грудной клетки, перевели в лечебное учреждение с торакальным отделением.
При каких обстоятельствах пострадали молодые люди, пока не известно.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, полицейские ведут проверку по факту обращения в больницу пяти жителей Тольятти с травмами.
По данным полицейских, каждому из них оказали необходимую помощь. Никто не госпитализирован. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!