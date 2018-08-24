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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Запуски самарских ракет "Союз" с британскими спутниками OneWeb перенесли

МОСКВА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Первый запуск спутников британской системы OneWeb с европейского космодрома Куру на самарской ракете "Союз-2" переносится на февраль 2019 г. из-за неготовности космических аппаратов, сдвигается и вся последующая программа пусков с космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Группировка спутников британской компании OneWeb будет развернута с помощью ракет-носителей "Союз-2" производства самарского РКЦ "Прогресс". Для этого зафрахтован 21 пуск отечественных носителей: пяти с космодрома Куру, десяти с Байконура и шести - с космодрома Восточный.

"Из-за проблем с изготовлением космических аппаратов первый пуск по программе OneWeb с космодрома Куру сдвигается как минимум на февраль 2019 года. Соответственно, происходит перенос и всех остальных запусков по этой программе. Первый пуск с Байконура состоится не ранее конца лета - начала осени 2019 г., а пуски с космодрома Восточный сдвигаются на 2020 год", - сказал собеседник.

Ранее первый квалификационный пуск намечался с космодрома Куру на декабрь 2018 г., а концу 2019 г. система OneWeb должна была достичь минимальной рабочей конфигурации из 300 космических аппаратов и приступить к предоставлению коммерческих услуг доступа к Интернету из любой точки мира.

"Перенос первого пуска на февраль и сдвиг всей программы пусков, даже при высоком темпе запусков во второй половине 2019 г., не позволит развернуть такое число космических аппаратов, и работоспособной система OneWeb может стать лишь в первом квартале 2020 года", - отметил собеседник.

В рамках первого пуска с французского космодрома Куру из Французской Гвианы на орбиту должна быть выведена пробная серия из 10 спутников. В течение примерно полугода они будут проходить летные испытания, после чего начнутся пуски с Байконура. Во время каждого такого пуска на орбиту будут выводиться 32-36 космических аппаратов. Затем стартовая бригада переедет на Восточный, откуда также проведут пуски по программе.

"Предполагается, что темп запусков будет выше, чем один пуск в месяц. Уже изготовлено шесть ракет "Союз-2" - две из них отправлены на космодром Байконур, одна - на космодром Куру, еще три хранятся на заводе в Самаре", - рассказал собеседник.

С космодрома Куру запуски будут проводиться ракетами "Союз-СТ-Б" и разгонными блоками "Фрегат-МТ", с Байконура и Восточного ракетами "Союз-2.1б" и разгонными блоками "Фрегат-М". Ракеты изготавливаются в Самаре на РКЦ "Прогресс", а разгонные блоки - в НПО им. Лавочкина.

Спутники для демонстрационного запуска будут изготовлены головным предприятием корпорации Airbus Defense and Space в Тулузе, а остальные - СП OneWeb и Airbus Defense and Space - на заводе в США.

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