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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Россия и Казахстан договорились создать на Байконуре стартовый комплекс для ракеты "Союз-5"

МОСКВА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Россия и Казахстан в среду подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5", сообщает РИА Новости. Подписи под документом в рамках форума "Армия-2018" поставили генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

Напомним, в июле госкорпорация "Роскосмос" заключила государственный контракт с РКК "Энергия" на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения с ракетой-носителем "Союз-5". Ключевым соисполнителем по этому проекту служит самарский Ракетно-космический центр "Прогресс", уже разработавший и защитивший эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5" в РКК "Энергия".

Пуски перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" будут проводиться с комплекса "Байтерек". Первый пуск запланирован на 2022 год. Россия же модернизирует технические комплексы для космической техники и создаст на Байконуре комплекс для предстартовой подготовки нового пилотируемого корабля "Федерация".

За Казахстаном остается содержание и эксплуатация стартовой и технической инфраструктуры, оставшейся от ракеты "Зенит", ее реконструкция и модернизация для применения новой ракеты. Казкосмос сообщал, что готов направить на эти цели примерно $314 миллионов.

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