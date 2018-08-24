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Строительство Строительство и недвижимость

В регионе сдано уже 43% от годового плана по вводу жилья

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области введено в эксплуатацию уже 812 тыс. кв. м жилья. Это 43% от годового плана, сообщил врио министра строительства региона Александр Баландин на совещании с главами муниципалитетов под руководством врио председателя облправительства Александра Нефедова 24 августа.

Как сообщил глава регионального минстроя, строители уже сдали 331 тыс. кв. м многоквартирных домов, 465 тыс. кв. м сданного жилья относится к категории ИЖС, остальное - малоэтажное строительство. На 90% выполнили плановое задание в Кинельском районе, на 70% - в Чапаевске, на 60% - в Новокуйбышевске.

"На 70 и более процентов выполнили годовой план Нефтегорский, Безенчукский, Ставропольский, Большечерниговский и Исаклинский районы. Среди отстающих - Волжский район, города Октябрьск и Самара", - сказал Александр Баландин.

По его словам, в областной столице пока сдано только 35% от запланированного объема новостроек.

"Традиционно основные объемы сдачи жилья приходятся на конец года. Мы держим ситуацию на контроле, все вопросы, возникающие у городских властей и застройщиков, оперативно решаем. В настоящее время есть уверенность, что плановое задание по вводу жилья в этом году регион выполнит", - пояснил Баландин.

Напомним, годовое задание по вводу жилья на 2018 г. в регионе составляет 1,92 млн кв. метров. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Задачу ежегодного наращивания объемов строительства поставил глава региона Дмитрий Азаров.

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