В регионе сдано уже 43% от годового плана по вводу жилья

В Самарской области введено в эксплуатацию уже 812 тыс. кв. м жилья. Это 43% от годового плана, сообщил врио министра строительства региона Александр Баландин на совещании с главами муниципалитетов под руководством врио председателя облправительства Александра Нефедова 24 августа.
Как сообщил глава регионального минстроя, строители уже сдали 331 тыс. кв. м многоквартирных домов, 465 тыс. кв. м сданного жилья относится к категории ИЖС, остальное - малоэтажное строительство. На 90% выполнили плановое задание в Кинельском районе, на 70% - в Чапаевске, на 60% - в Новокуйбышевске.
"На 70 и более процентов выполнили годовой план Нефтегорский, Безенчукский, Ставропольский, Большечерниговский и Исаклинский районы. Среди отстающих - Волжский район, города Октябрьск и Самара", - сказал Александр Баландин.
По его словам, в областной столице пока сдано только 35% от запланированного объема новостроек.
"Традиционно основные объемы сдачи жилья приходятся на конец года. Мы держим ситуацию на контроле, все вопросы, возникающие у городских властей и застройщиков, оперативно решаем. В настоящее время есть уверенность, что плановое задание по вводу жилья в этом году регион выполнит", - пояснил Баландин.
Напомним, годовое задание по вводу жилья на 2018 г. в регионе составляет 1,92 млн кв. метров. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Задачу ежегодного наращивания объемов строительства поставил глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))