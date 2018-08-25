Участники Всероссийского фестиваля дворового спорта из Новосибирска презентовали проекты "Спортивный город" и "Герои с нашего двора"

В числе иногородних делегаций на Всероссийском фестивале дворового спорта, который проходит в субботу, 25 августа, на "Самара Арене", — сборная Новосибирской области. Спортсмены из этого региона принимают участие в разных соревнованиях фестиваля, а также сдают нормативы комплекса ГТО.
"У нас функционирует организация "Спортивный город", инструкторы которой работают с детьми во дворах. Ставим задачу отобрать наиболее перспективных ребят", — поделился главный тренер "Спортивного города" Антон Киселев.
А куратор федерального проекта "Детский спорт" по Сибирскому федеральному округу Александр Борматов рассказал о реализованном в Новосибирске проекте "Герои с нашего двора".
"Мы размещали на билбордах и баннерах фотографии детей, ставших чемпионами в разных видах спорта. Это была визуализация идеи о том, что чемпионы есть среди нас, живут по соседству. В первой серии вышли изображения сорока ребят до 16 лет — представителей летних видов спорта, во второй серии рассказали о тех, кто побеждает в зимних видах. За полгода с момента начала осуществления проекта посещаемость спортивных секций в Новосибирске выросла на 25%, — говорит Александр Борматов. — Затем были реализованы аналогичные проекты "Герои с неограниченными возможностями" — о представителях адаптивных видов спорта, и "Сила традиции" — с участием звездных спортсменов-ветеранов, таких, как уроженец нашего города, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.