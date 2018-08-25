Памятник убитому криминальному авторитету на детской площадке в Самаре демонтировали

Неизвестные демонтировали гранитный памятник, стоявший на детской площадке во дворе дома на Ново-Садовой, 21 на месте убийства криминального авторитета Константина Беркута.

Напомним, фотографии памятника были опубликованы в твиттере советника директора Росгвардии Александра Хнштейна накануне.Он обещал демонтировать объект в понедельник.

"Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами. Это к вопросу о «наследии 90-х»", - написал Хинштейн сегодня.