Памятник убитому криминальному авторитету на детской площадке в Самаре демонтировали

Неизвестные демонтировали гранитный памятник, стоявший на детской площадке во дворе дома на Ново-Садовой, 21 на месте убийства криминального авторитета Константина Беркута.
Напомним, фотографии памятника были опубликованы в твиттере советника директора Росгвардии Александра Хнштейна накануне.Он обещал демонтировать объект в понедельник.
"Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами. Это к вопросу о «наследии 90-х»", - написал Хинштейн сегодня.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....